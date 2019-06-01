شاهد هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وتوتنهام (فيديو)

أحرز محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا في شباك توتنهام خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح هدف الريدز من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية نفذها بطريقة رائعة في شباك لوريس حارس السبيرز.

وتدور مواجهة كروية ساخنة مثيرة بين ليفربول وتوتنهام بحضور العديد من النجوم في صفوف الفريقين، مع صراع تكتيكي شرس خارج الخطوط بين الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز والأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للسبيرز.

ولم يلتقِ ليفربول ضد توتنهام في نهائي دوري الأبطال من قبل، وكان آخر لقاء بينهما يوم 31 مارس الماضي وفاز الريدز بنتيجة 2-1 ببطولة الدوري.