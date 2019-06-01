هدف مباراة ليفربول وتوتنهام.. 1/0 للريدز (فيديو)

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لم يلتقِ ليفربول ضد توتنهام في نهائي دوري الأبطال من قبل، وكان آخر لقاء بينهما يوم 31 مارس الماضي وفاز الريدز بنتيجة 2-1 ببطولة الدوري.