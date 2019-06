هدف مباراة ليفربول وتوتنهام.. 1/0 للريدز (فيديو)

تقدم النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك توتنهام، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح هدف الريدز من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية نفذها بطريقة رائعة في شباك لوريس حارس السبيرز.

GOAL ⚽️ @MoSalah, from the spot, rifles The Reds in front inside the first 2 minutes! What a start for @LFC.#TOT 0 – 1 #LIV #beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/itWfvsWs51

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2019