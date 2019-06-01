كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء السبت، إلى ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة اللقاء المرتقب بين ليفربول وتوتنهام عملاقي الكرة الإنجليزية في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتدور مواجهة كروية ساخنة مثيرة بين ليفربول وتوتنهام بحضور العديد من النجوم في صفوف الفريقين، مع صراع تكتيكي شرس خارج الخطوط بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز والأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للسبيرز.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم السبت بتوقيت السعودية 23:00 بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف وخليل البلوشي وبي إن سبورتس 2 بصوت المعلقين يوسف سيف وعلي محمد علي وبي إن سبورتس 3 بصوت حفيظ دراجي وبي إن 4k بصوت رؤوف بن خليف.

مشوار الفريقين

لم يفز نادي توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا على الإطلاق ويصعد الفريق لأول مرة لنهائي دوري الأبطال، وتأهل السبيرز للنهائي من خلال الصعود برفقة برشلونة الإسباني من دور المجموعات ثم تخطي عقبة بروسيا دورتموند الألماني في دور الستة عشر ثم إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية وعبور أياكس الهولندي في دور الأربعة.

وخاض الفريق اللندني 12 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل مرتين وخسر 4 مباريات، وسجل توتنهام 20 هدفًا واستقبل 17 هدفًا ويعد هدافه بالبطولة هاري كين ولوكاس مورا برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وصعد ليفربول للعام الثاني على التوالي، وفاز باللقب الأوروبي 5 مرات آخرها عام 2005، وتخطى الريدز دور المجموعات برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي ثم عبر بايرن ميونيخ الألماني في دور الستة عشر وبورتو البرتغالي بدور الثمانية ثم برشلونة الإسباني في دور الأربعة.

وخاض الريدز 12 مباراة، فاز في 7 لقاءات وخسر 4 مباريات وتعادل مرة، وسجل الفريق 22 هدفًا واستقبل 12 هدفًا ويعد هدافه بالبطولة محمد صلاح برصيد 4 أهداف.

ولم يلتق ليفربول ضد توتنهام في نهائي دوري الأبطال من قبل، وكان آخر لقاء بينهما يوم 31 مارس الماضي وفاز الريدز بنتيجة 2-1 ببطولة الدوري.

أسلحة كلوب

يدخل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول متسلحًا بالقوة الضاربة في ظل غياب وحيد للاعب الوسط الغيني نابي كيتا الذي لم يكتمل شفاؤه، وتحدث كلوب قبل اللقاء عن سوء الحظ الذي يلازمه في المباريات النهائية وخاصة لقاء الموسم الماضي ضد ريال مدريد الإسباني، ولكنه شدد على اختلاف الظروف هذا الموسم.

ويعتمد كلوب على قدرات مثلث الهجوم المميز بوجود محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني مع غلق وسط الملعب بجهود الثلاثي جوردان هيندرسون وجورجينهو فاينالدوم مع فابينهو لاعب الارتكاز، بينما يقود الدفاع المتألق فيرجيل فان ديك وبجواره جويل ماتيب وألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون مع الحارس الموهوب أليسون.

أوراق بوكتينيو

يحشد الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق توتنهام أوراقه المميزة من أجل حصد اللقب القاري وإتمام مشروعه مع السبيرز، وسط أنباء متصاعدة حول رحيله لقيادة يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وأكد بوكتينيو أنه سيعيش مع فريقه ليلة خاصة أمام منافس رائع ويقوده مدرب كبير بقيمة كلوب، ويفتقد توتنهام خدمات بن دافيز الظهير الأيسر بينما يراهن المدرب الأرجنتيني على نجمه المتألق لوكاس مورا في قيادة الهجوم وبجواره سون هيونج مين أو هاري كين وخلفهما ديلي آلي.

وفي خط الوسط يلعب موسى سيسوكو وهاري وينكس وكريستيان إريكسين بينما يقود الدفاع توبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين مع الظهير الأيمن كيران تريبير والظهير الأيسر داني روز والحارس هوجو لوريس.

وأكد حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي ومنتخب مصر الأسبق لإرم نيوز، أنه يتمنى التوفيق مبدئيًا للنجم المصري محمد صلاح، موضحًا أن اللقاء سيكون حذرًا وتكتيكيًا وخاصة مع وجود لاعبين أصحاب سرعات وقوة بدنية.

وأضاف: ”وجود حارس عملاق بقيمة لوريس وأيضًا حارس ليفربول أليسون سيجعل التسجيل صعبًا، وبالتالي سيكون على صلاح وماني وفيرمينو في ليفربول ومورا وكين وديلي آلي استغلال جميع الفرص ومحاولة هز الشباك مبكرًا“.