موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلاقي نادي ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في العاصمة الإسبانية مدريد، ويدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا.

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة النهائية على قنوات: bein HD1، وbein HD2، وbein HD3، وbein HD4،. بصوت المعلّقين: رؤوف خليف، وخليل البلوشي، يوسف سيف، وعلي محمد علي، وحفيظ دراجي.

⏰ توقيت إنطلاق مباراة ليفربول و توتنهام في معظم مدن العالم . #UCLfinal pic.twitter.com/8EB2i8XabV — عالم ليفربول (@LFCW0rld) June 1, 2019

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر 1/3 أمام ريال مدريد الإسباني في نسخة الموسم الماضي، ويملك الريدز 5 ألقاب في البطولة، في حين لم يسبق لتوتنهام أن تُوِّج باللقب من قبل.

ويتطلع المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول لمحو سجله الشخصي السيئ بعدما خسر 6 مباريات نهائية متتالية.

وخسر كلوب مع بروسيا دورتموند 1/2 أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2013، كما خسر في المباراة ذاتها العام الماضي 1/3 أمام ريال مدريد مع ليفربول.

وبينهما خسر كلوب مرتين في نهائي كأس ألمانيا مع بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ وفولفسبورغ، وكذلك لقب كأس الأندية الإنجليزية في موسمه الأول مع ليفربول أمام مانشستر سيتي، وكذلك نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

وقال كلوب:“منذ 2012 وباستثناء 2017 تأهلت إلى النهائي مع فريقي في بعض الأحيان عبر الحظ والتوفيق، لكن في آخر 7 سنوات أحمل الرقم القياسي في الفوز في قبل النهائي“.

وأضاف:“كانت هناك لحظات حالفني فيها التوفيق، وفي لحظات أخرى العكس، لكنني لا أستطيع تغيير ذلك، وأتفهم وجود الحظ، لكن عندما تعمل له تجده من فترة لأخرى“.

وأردف:“لو كنت سببًا في خسارة 6 مباريات نهائية على التوالي ينبغي على الجميع حينها القلق، ولو كان الأمر عكس ذلك إذن فلدي فرصة في الفوز“.

وصعد ليفربول إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة برشلونة بنتيجة إجمالية 4/3، حيث فاز برشلونة 3/0 ذهابًا على ملعب كامب نو، قبل أن يفوز ليفربول 4/0 على ملعب أنفيلد.

في حين بلغ توتنهام المباراة النهائية على حساب أياكس أمستردام الهولندي، حيث فاز أياكس 1/0 على ملعب توتنهام، قبل أن يفوز السبيرز 3/2 في الإياب في هولندا ليتأهل إلى النهائي مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد تعادلهما 3/3 في النتيجة الإجمالية.

وأحرز ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل، مواسم 1976/1977، و1977/1978، و1980/1981، و1983/1984، و2004/2005.