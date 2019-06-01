ليفربول ضد توتنهام.. مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم السبت الأول من يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

نهائي دوري أبطال أوروبا:

ليفربول الإنجليزي VS توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD1.

نهائي كأس الأردن:

الفيصلي VS الرمثا، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 23:00 بتوقيت القاهرة على قناة الأردن الرياضية.