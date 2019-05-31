من هي ماغي.. الزوجة المخلصة لمحمد صلاح؟

سيكون النجم المصري محمد صلاح من أبرز اللاعبين في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، خاصة وأنه لم يكمل نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد بسبب إصابة تعرض لها في كتفه بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد النادي الملكي.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن رغبة صلاح البالغ عمره 26 عامًا كبيرة في الفوز باللقب، خاصة بعد غيابه عن إياب قبل النهائي أمام برشلونة والذي شهد تسجيله وزملاؤه رباعية تاريخية أقصت النادي الكتالوني من البطولة.

وشهدت هذه المباراة ارتداء النجم المصري قميصًا مكتوبًا عليه ”لن نستسلم أبدًا“ باللغة الإنجليزية، وكان يجلس إلى جوار زوجته ماغي التي تزوجها في 2013.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد صور كثيرة لصلاح وزوجته في العلن والأماكن العامة؛ لأنه يفضل ابتعادها عن أضواء وسائل الإعلام، ويقتصر ظهوره معها في الاحتفالات بالألقاب أو المناسبات الخاصة الأخرى، مثل مباراة برشلونة التي شاهدها صلاح من المدرجات.

صلاح وزوجته الغامضة

وبدون هذه الصور ما كانت ظهرت زوجة صلاح للأنظار، لكن الصحيفة قالت إن صلاح احتفل بزفافه على ماغي قبل ست سنوات في مصر ويعيشان حاليًا في ليفربول مع ابنتهما مكة، التي سميت على اسم المدينة المقدسة لدى المسلمين والتي ولدت في لندن حينما كان والدها يدافع عن ألوان تشيلسي.

ويبدو أن ماغي متدينة كذلك مثل صلاح حيث تظهر دائمًا بالحجاب، وهو ما عبّر عنه صلاح في مقابلة مع مجلة ”تايم“ مؤخرًا قال فيها ”أعتقد أنه يجب علينا تغيير الطريقة التي نعامل بها نساءنا في ثقافتنا، أشعر أنهن يستحقن أكثر مما حصلن عليه الآن“.

وتعرفت ماغي على صلاح في المدرسة حيث كانا يعيشان في مدينة بسيون في دلتا مصر، وفقًا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية التي أشارت أيضًا إلى أن ماغي طبيبة في التكنولوجيا الحيوية، وحاولت مع زوجها نجم منتخب مصر تقديم المساعدة لمواطنيهما في مصر دون الكشف عن طبيعة هذه المساعدة .

إذ قام صلاح ببناء مستشفى ومدرسة في قريته نيغريغ، مسقط رأسه في محافظة الغربية المصرية، وتنفيذ مشروع تنقية للمياه.

كما تبرع صلاح بمبلغ 400 ألف يورو لشراء الأرض لبناء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها لمياه صالحة للشرب.