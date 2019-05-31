”يويفا“ يحقق أمنية بوكيتينو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الصورة التقليدية التي تسبق المباراة النهائية لدوري الأبطال ستشمل الفريقين بالكامل لأول مرة، وليس فقط التشكيلتين الأساسيتين.

وطرح ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير هذه الفكرة الأسبوع الماضي وساندها الاتحاد القاري قبل مواجهة السبت أمام ليفربول في مدريد.

وواجه بوكيتينو بعض القرارات الصعبة مع استعادة المهاجم هاري كين لياقته البدنية عقب سبعة أسابيع بعيدًا عن المباريات، وتسجيل بديله لوكاس مورا ثلاثية في قبل النهائي ليقود توتنهام للفوز على أياكس أمستردام.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي قبل التدريب اليوم الجمعة: ”بالطبع من المؤلم أن يظهر 11 لاعبًا فقط في الصورة. اقترحت قبل أسابيع أن تظهر كافة التشكيلة في الصورة. استمع الاتحاد الأوروبي للاقتراح وأعتقد أن الفريقين يمكنهما الظهور في الصورة“.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد القاري فيما بعد أن الفريقين حصلا على فرصة الظهور في الصورة الجماعية.

وقال بوكيتينو إن مثل هذه اللفتة سترسل رسالة واسعة وقوية.

وأضاف المدرب الأرجنتيني:“تحدثنا عن الكثير من المشاكل في إنجلترا وغدًا يمكن أن نظهر للملايين قيمة العمل الجماعي، كرة القدم لعبة جماعية وكافة اللاعبين مهمون للغاية. طاقة اللاعبين الذين لا يشاركون لها أهميتها أيضًا في غرفة خلع الملابس“.

وقال مدرب توتنهام إنه لم يتخذ بعد قراره بشأن بداية هاري كين المباراة حتى بعد نهاية تدريب اليوم.

وأضاف توتنهام: ”من الصعب أن تضع نفسك مكاني. ليس من السهل اتخاذ القرار غدًا وكل مباراة تحتاج لاتخاذ قرار. غدًا سنعرف كافة المعلومات وسنتخذ أفضل قرار من أجل تحقيق الفوز“.

وقال هوجو لوريس قائد توتنهام: إن كل الفريق سيكون له دور في المباراة النهائية. وأوضح: ”سنحتاج للجميع. هناك تشكيلة متماسكة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب في غرفة الملابس. ننفذ تعليمات المدرب. كل لاعب مهم في مرحلة ما في البطولة. أي لاعب يمكن أن يكون حاسمًا“.

وأكد الحارس الفرنسي أن الانتفاضة التي قام بها الفريق في أمستردام أظهرت قوة توتنهام كفريق جماعي.

وأضاف: ”كان العمل جماعيًا. اللاعبون والفريق التدريبي والرئيس والجماهير. كانت أحد أفضل لحظات مسيرتي، بالتأكيد نريد بلوغ لحظة أفضل في مباراة الغد. ندرك أن كرة القدم لعبة جماعية ونقضي بالفعل الكثير من الوقت معًا“.