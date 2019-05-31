اتهام جديد ضد رئيس أولمبيك مارسيليا السابق بالتلاعب للفوز بدوري أبطال أوروبا 1993

اتهم كورنيل دينو اللاعب الدولي الروماني ومدرب المنتخب الروماني السابق برنار تابي رئيس أولمبيك مارسيليا السابق بأنه تلاعب بنتيجة لقاء فريقه أمام بروج البلجيكي والذي أهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام 1993 حيث تُوّج باللقب.

وكان مارسيليا بحاجة للفوز على إف سي بروج البلجيكي لتصدر مجموعته أمام غلاسكو رونجرز الأسكتلندي ولعب النهائي وبحسب الدولي الروماني السابق، فإن رئيس أولمبيك مارسيليا لم يكتفِ بالتلاعب باللقاء من خلال مدرب بروج، بل طلب منه شخصيًا الحديث مع حكم اللقاء مواطنه الروماني أون كراسيونيسكو كيلا يمنح إنذارًا للمدافع بازيل بولي والذي كان سيغيّبه عن النهائي.

وسجل بازيل بولي الهدف الوحيد في النهائي أمام ميلان والذي منح فرنسا اللقب الوحيد في دوري أبطال أوروبا.

ونشر الدولي الروماني السابق كتابًا تضمن هذه الحقائق، حيث أكد أن برنار تابي استقبله في الفندق وأخبره أنه قام بكل شيء حتى يفوز فريقه دون مشاكل أمام بروج، وأن مهمته الوحيدة هي الحديث مع مواطنه الحكم لعدم إنذار بازيل بولي.

وأكد كورنيل دينو أن اللقاء انتهى 1-0 لفائدة مارسيليا، وأن السيناريو الذي وضعه رئيس الفريق تم تنفيذه حرفيًا، حيث أن مدافع مارسيليا لم يتلقَ أي إنذار رغم تعدد تدخلاته.

وبحسب شهادة مدرب المنتخب الروماني السابق فإن مبلغ 20 ألف دولار الذي اتفق بشأنه تم دفعه للحكم الروماني بعد اللقاء.

ورد برنار تابي رئيس أولمبيك مارسيليا السابق على اتهامات الدولي الروماني السابق مؤكدًا أنه لا يعيرها أي اهتمام، وأنها غير صحيحة.

وكان أولمبيك مارسيليا قد تعرض لهزة كبيرة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث تم اتهامه بالتلاعب بنتائج بعض اللقاء وأنزل الفريق لدوري الدرجة الثاني كما سجن رئيسه برنار تابي.