ألكسندر أرنولد قبل مباراة ليفربول وتوتنهام.. : الريدز مطالب بالتتويج بلقب

قال ترينت ألكسندر-أرنولد الظهير الأيمن لليفربول قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا السبت، إن وضع فريقه الحالي يجعل التتويج بالألقاب أولوية له بعد أن برهن على أنه أحد أفضل فرق العالم.

وتطور ليفربول بخطوات ثابتة منذ تعيين المدرب يورغن كلوب في 2015 وتأهل الفريق لدوري الأبطال في 3 مواسم تحت قيادته.

وصمد ليفربول هذا الموسم لينافس في جبهتين وخسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بصعوبة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، بينما بلغ نهائي دوري الأبطال.

ويشكل النهائي آخر فرصة أمام ليفربول لتجنب الخروج من الموسم صفر اليدين، وقال ألكسندر-أرنولد إن فريقه يستحق لقبًا تقديرًا لأدائه مع كلوب.

وقال في مقابلة لمحطة (إي.إس.بي.إن): ”نحن في مكانة تفرض علينا مطالبة أنفسنا بالألقاب ولا نخجل من قول هذا أو نخشى منه. نحن من أفضل فرق العالم“.

وأضاف: ”لا يمكن فرض الكثير من الضغوط في أول موسم نقاتل فيه على جبهتين، لكن هذا هدفنا ونكافح من أجله“.

وتابع: ”إذا لم نفز بكثير من الألقاب في السنوات المقبلة فهناك خطأ جسيم بالتأكيد، لأن هذا المدرب رائع وكذلك طريقة لعبه وسنواصل التنافس حتى ننال المكافأة“.

وبلغ ليفربول نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي والرابعة خلال 14 عامًا، وتُوِج باللقب لآخر مرة في 2005.

وبعد الخسارة 3/1 من ريال مدريد في نهائي كييف العام الماضي، قال ألكسندر-أرنولد إنه لم يندهش من تكرار مسيرة فريقه نحو لقبه السادس في المسابقة هذا العام.

وتابع: ”لم أشك في قدرتنا على العودة وهذا الفريق جيد بما يكفي للفوز بالدوري المحلي ودوري الأبطال، وأظهرنا هذا خلال آخر موسمين على التحديد ونحتاج لأن نجتاز الخط الآن.

وأردف: ”أنا واثق من أننا سنحرز لقبًا خلال وقت قريب ولن يوقفنا أحد، وهذا ما نركز عليه.. أن نصبح فريقًا مرعبًا غير قابل للكسر“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة النهائية على قنوات bein HD1، وbein HD2، وbein HD3، وbein HD4،. بصوت المعلقين رؤوف خليف، وخليل البلوشي، يوسف سيف، وعلي محمد علي، وحفيظ دراجي.