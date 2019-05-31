موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلاقي نادي ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019، غدًا السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، التابع لأتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد، بصافرة الحكم السلوفيني دامير سكومينا.

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة النهائية على قنوات bein HD1، وbein HD2، وbein HD3، وbein HD4،. بصوت المعلقين رؤوف خليف، وخليل البلوشي، يوسف سيف، وعلي محمد علي، وحفيظ دراجي.

وهذا المرة الثانية على التوالي التي يصعد فيها ليفربول للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، إذ خسر 1/3 أمام ريال مدريد الإسباني في نسخة الموسم الماضي، ويطمح الريدز لرفع رصيده إلى 6 ألقاب، في حين لم يسبق لتوتنهام أن تُوِّج باللقب من قبل.

وصعد ليفربول إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة برشلونة بنتيجة إجمالية 4/3، حيث فاز برشلونة 3/0 ذهابًا على ملعب كامب نو، قبل أن يفوز ليفربول 4/0 على ملعب أنفيلد.

في حين بلغ توتنهام المباراة النهائية على حساب أياكس أمستردام الهولندي، حيث فاز أياكس 1/0 على ملعب توتنهام، قبل أن يفوز السبيرز 3/2 في الإياب في هولندا ليتأهل إلى النهائي مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد تعادلهما 3/3 في النتيجة الإجمالية.

وأحرز ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل، مواسم 1976/1977، و1977/1978، و1980/1981، و1983/1984، و2004/2005.