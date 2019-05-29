مباراة ليفربول وتوتنهام.. كلوب يتحدث عن تأثير الصيام على محمد صلاح وماني في نهائي دوري أبطال أوروبا

تحدث الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، عن احتمالية صيام الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، السبت المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، مؤكدا أنه يحترم كل الأديان.

وقال المدرب الألماني: ”ليس لدي مشكلة مع صيام اللاعبين فأنا أحترم كل الأديان، صلاح وماني كانا دائمًا رائعين وقدما أفضل ما لديهم سواء أكانا صائمين أم لا“.

وأضاف: ”صلاح وماني تأخرا بضع مرات في غرف الملابس لقد كانا يصليان، في الحياة هناك أشياء أكثر أهمية من كرة القدم“.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”ذا صن“، أن تاريخ المدرب الألماني في نهائيات الكؤوس تقلق جماهير ليفربول إذ خسر المدرب السابق لبروسيا دورتموند والحالي لليفربول 6 نهائيات من الـ 6 الأخيرة من بينها 3 مع ليفربول و3 مع دورتموند.

وخسر كلوب على الصعيد القاري 3 نهائيات مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 أمام بايرن ميونخ برفقة بروسيا دورتموند و2018 أمام ريال مدريد وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في 2016 برفقة ليفربول.

واعتبر كلوب أن فريقه الحالي ليفربول أفضل فريق في تاريخه، متمنيًا أن يفوز بلقب دوري الأبطال، موضحًا: ”لا أريد أن أنتقد فرقي السابقة لقد قدموا دائمًا كل ما لديهم وأحبهم جميعًا، لكني أقود حاليًّا أفضل فريق وصلت معه للنهائي“.

وقال كلوب عن النهائيات: ”في النهائي ليس دائمًا الأفضل يفوز، وليس كثيرًا الأسوأ يفوز يكفي أن تكون جاهزًا للتعامل مع مختلف المواقف وأن ترتكب أخطاء“.

وأكد المدرب الألماني أن الموسم الماضي ما زال في الأذهان حيث تلقى فريقه أهدافا غريبة، موضحًا: ”في نهائي الموسم الماضي تلقينا أهدافًا غريبة“.

وتحدث كلوب أيضًا عن احتمالية لحاق ضلع الهجوم الثالث للريدز، روبرتو فرمينيو بنهائي دوري الأبطال، قال: ”أتوقع أن يكون فرمينيو متاحًا وجاهزًا لمباراة توتنهام“.

وحقق ليفربول انتصارًا تاريخيًّا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، في معقل الريدز ”آنفيلد“، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، ليلاقي توتنهام الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يمتلك في جعبته خمسة ألقاب دوري أبطال.