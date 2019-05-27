مباراة ليفربول وتوتنهام.. هاري كين يعلن جاهزيته لنهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، جاهزيته للمشاركة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام نادي ليفربول، يوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال هاري كين، الذي سجل 24 هدفًا خلال الموسم المنقضي، إنَّ مرحلة إعادة التأهيل سارت بشكل جيد، وإنه لم يكن هناك مجال للتسرع في العودة خلال الفترة الماضية، لكنه أكد أن القرار بيد مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأضاف كين في تصريحات نشرتها صحيفة ”الغارديان: ”إذا كان النهائي غدًا، سأكون لائقًا للعب. أنا بخير. عدت إلى التدريب مع الفريق ولم تكن هناك أي مشاكل حتى الآن. لقد كنت في التدريب الكامل، أفعل كل شيء. أنا في مكان الآن حيث إنني مستعد للذهاب لأي مباراة. سيقوم المدير بتقييم الوضع. لكن حتى الآن، أشعر أنني بحالة جيدة وجاهز“.

”وتابع كين: ”وجود 3 أسابيع بين نهاية الدوري الإنجليزي والمباراة النهائية ساعدنا بالتأكيد. استطعت وضع خطة لأكون جاهزًا للمباراة“.

ويغيب كين عن الملاعب منذ إصابته في الكاحل خلال فوز توتنهام 1/0 على مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع الشهر الماضي.

وأضاف كين: ”إنني في وضع جيد وحالة الكاحل جيدة. المدرب هو من يقرر مشاركتي من عدمها، وحتى الآن، تبدو الأمور جيدة“.

ويسعى توتنهام للتتويج الأوروبي الأول له، في حين يأمل ليفربول في التتويج للمرة السادسة بلقب دوري أبطال أوروبا.

وشارك هاري كين، البالغ من العمر 25 عامًا، في 39 مباراة الموسم الحالي، سجل فيها 24 هدفًا وصنع 6، بينها 8 مشاركات في دوري أبطال أوروبا، سجل فيها 5 أهداف.