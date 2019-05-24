جيرارد بيكيه: أنفيلد كابوس مستمر وفرينكي دي يونغ لا يخيفني

اعتبر جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني في حوار مع صحيفة ”البايس“ الإسبانية أن هزيمة أنفيلد أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج 3/4 في مجموع المباراتين ستبقى كابوسًا يصعب نسيانه بسهولة.

وقال بيكيه: ”شيء كهذا يمكن أن يحدث كل شيء أو تقريبًا مر بشكل سيئ، أعتقد أن مجموعة من الأشخاص تأثروا بما حدث؛ لأن ما حدث في روما لم يكن مر عليه وقت كبير“.

وأضاف مدافع برشلونة ”لقد كان أيضًا عقبة نفسية، لكن أيضًا كان هناك نقص في كرة القدم شديدًا للغاية لقد ضغطوا عاليًا، أنفيلد لعب أيضًا دورًا مهمًا، لم نكن قادرين على مجاراتهم، لقد كان صعبًا أن ننهض؛ لأن الأيام تمر ولم ننس الهزيمة، إنه فشل وصدمة تستمر مع الزمن لكن علينا أخذ خطوة للأمام“.

واعتبر بيكيه الفوز بالثنائية عبر تحقيق لقب كأس الملك مهمًا للفريق للنهوض من الأزمة التي خلّفها الإقصاء من دوري أبطال أوروبا كما دافع بيكيه عن مدربه إرنيستو فالفيردي وقال: ”الكتالونيون متطلبون بشكل كبير ويريدون أن نعمل الأشياء بشكل جيد ومتقن، ليس الفوز بل الطريقة التي نفوز بها، عهد بيب غوارديولا ليس بعيدًا إنه أفضل فترة لعبنا فيها كرة القدم، إنه جدل قائم، أنا في غرفة الملابس وأريد التأكيد أنه نفس الأسلوب الذي يرغب فالفيردي في اللعب به وهو ما يعلمنا ويقوله لنا“.

وتحدث بيكيه عن قدوم فرينكي دي يونغ لبرشلونة وإمكانية التعاقد مع ماتياس دي ليخت وقال: ”إنهما لاعبان يفهمان كرة القدم الخاصة ببرشلونة لأننا من نفس المصدر، يوهان كرويف، أحب المنافسة وهذه المواقف تعودت عليها إن كنت سأقلق مع توقيع مدافعين جدد للفريق فلن أنام نهائيًا“.