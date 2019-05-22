حال الفوز بدوري أبطال أوروبا.. توتنهام بإمكانه كتابة إنجاز لم يحققه سوى 5 أندية

يواجه توتنهام جاره ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 حزيران/ يونيو القادم في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد بحلم الفوز باللقب الأول في المسابقة أمام منافس محلي يملك 5 ألقاب سابقة.

وحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ففوز توتنهام يدخله قائمة الفرق الأوروبية التي توجت بالألقاب الثلاثة الكبيرة التي عرفتها المسابقات الأوروبية وهي لقب دوري الأبطال/ كأس الأندية البطلة سابقا والدوري الأوروبي / كأس الاتحاد الأوروبي سابقا وكأس الكؤوس الأوروبية والتي ألغاها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأدمج أبطالها في الدوري الأوروبي.

وفاز توتنهام بلقب كأس الاتحاد الأوروبي/ الدوري الأوروبي حاليا سنتي 1972 و1984 كما توج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية سنة 1963 ولا ينقصه سوى لقب دوري الأبطال.

وفازت 5 أندية بالألقاب الثلاثة وهي:

أياكس الهولندي: دوري الأبطال ( 1971 و1972 و1973 و1995 ) والدوري الأوروبي ( 1992) وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس ( 1987)

بايرن ميونخ الألماني: دوري الأبطال (1973 و1974 و1975 و2001 و2013) والدوري الأوروبي (1996) وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس (1967)

تشيلسي الإنجليزي : دوري الأبطال ( 2012 ) والدوري الأوروبي ( 2013 ) وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس ( 1971 و1998 )

يوفنتوس الإيطالي : دوري الأبطال ( 1985 و 1996 ) والدوري الأوروبي ( 1977 و1990 و1993) وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس ( 1984 )

مانشستر يونايتد الإنجليزي : ( دوري الأبطال ( 1968 و1999 و2008 ) والدوري الأوروبي ( 2017 ) وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس ( 1991)