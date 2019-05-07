التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد برشلونة

يلتقي ناديا ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على ملعب ”كامب نو“ قد انتهت لصالح برشلونة بثلاثية نظيفة، عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي ”هدفين“.

ويدخل ليفربول مباراة العودة في ظل ظروف صعبة، أبرزها النتيجة الثقيلة التي مُني بها ذهابًا على عكس سير المباراة، إضافة إلى تأكد غياب اثنين من عناصر المثلث الناري الهجومي، المصري الدولي محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، بداعي الإصابة.

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية في رأسه خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مساء السبت الماضي في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، إثر التحام هوائي مع الحارس دوبرافكا، ورغم أن صلاح في حالة جيدة، إلا أن البروتوكول الطبي الذي يحكم الدوري الإنجليزي، ينصّ على ألا يشارك أي لاعب تعرض لإصابة في رأسه في أي مباراة إلا بعد مرور 6 أيام على إصابته.

ومن جهة أخرى، فإن الفرنسي عثمان ديمبلي سيغيب عن صفوف برشلونة في المباراة، عقب تعرضه لإصابة عضلية في مباراة البارسا وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، الليغا.

وبحسب تقارير الصحف الإسبانية، ومن بينها صحيفة ”آس“ و“سبورت“، والمواقع المتخصصة في تغطية أخبار برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ فإن التشكيل الذي سيخوض به المدرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، المباراة سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

الوسط: فينالدوم – فابينيو – هندرسون.

الهجوم: ساديو ماني – ديفوك أوريغي ( دانييل ستوريدج ) – شيردان شاكيري.

أما إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، فسوف يخوض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن.

الدفاع: سيميدو ( سيرجي روبيرتو ) – لانجليت – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا.

الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – أرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – كوتينيو.