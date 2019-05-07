كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ”آنفيلد“ لمتابعة اللقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي وضيفه برشلونة الإسباني في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو مهمة برشلونة سهلة نظريًّا بعد أن فاز بثلاثية دون رد في ملعبه كامب نو يوم الأربعاء الماضي مع كثرة الإصابات التي تضرب ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”آنفيلد“ في الساعة الـ 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية بصافرة الحكم التركي كونيت تشاكير.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي والجزائري حفيظ دراجي.

زيارات برشلونة لآنفيلد

يعود برشلونة لزيارة ملعب آنفيلد بعد غياب 12 عامًا كاملة وللمرة الخامسة في تاريخ الفريق الكتالوني.

وفي اللقاءات الأربعة السابقة، فاز برشلونة مرتين وخسر مرة وحيدة وتعادل مرة.. وبدأت الزيارات يوم الـ14 من أبريل 1976 في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وانتهت بالتعادل 1-1 حيث سجل لبرشلونة كارلوس ريكساش وأحرز للريدز فيل تومبسون.

وزار برشلونة -أيضًا- ملعب آنفيلد في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي يوم الـ19 من أبريل 2001 وخسر بهدف نظيف سجله جاري ماكاليستير ثم تكررت الزيارة يوم الـ20 من نوفمبر من العام ذاته بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفاز برشلونة بثلاثية سجلها باتريك كلويفرت وفابيو روشيمباك ومارك أوفر مارس وأحرز للريدز مايكل أوين.

وكانت آخر زيارة يوم الـ6 من مارس 2007 في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال فاز بها برشلونة بهدف إيدور جوديونسون.

سيناريو الريمونتادا وغيابات ليفربول

يبقى سيناريو الريمونتادا شبه مستحيل بالنسبة لفريق ليفربول لحاجته إلى الفوز بفارق 4 أهداف للتأهل أو الفوز بثلاثية دون رد من أجل الصعود إلى نهائي البطولة القارية.

وتزيد متاعب ليفربول بإصابة ثنائي الهجوم روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح بجانب غياب نابي كيتا لاعب الوسط للإصابة وهو ما يدفع الألماني يورفن كلوب المدير الفني لتعديلات اضطرارية في تشكيلة الفريق.

وتحدث كلوب عن الغيابات، مؤكداً أن صلاح يعاني ارتجاجًا دماغيًّا ولكنه غير جاهز بدنيًّا للمشاركة وعدم تواجده سيؤثر بالسلب على المعادلة الهجومية للفريق مع غياب فيرمينو.

ويعتمد كلوب على طريقته 4-3-3 بوجود الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي جويل ماتيب وفيرجيل فان ديك أو ديان لوفرين حال عدم جاهزية اللاعب الهولندي مع الظهير الأيمن ترينت أرنولد والظهير الأيسر أندري روبرتسون للدفاع.

ويقود خط الوسط فابينهو وبجواره جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم بينما يقود خط الهجوم ساديو ماني وبجواره ديفوك أوريجي وشيردان شاكيري.

توهج ميسي وقدرات برشلونة

يعتمد برشلونة على تشكيلته الثابتة بوجود القوة الضاربة، وحاول المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة التحلي بالواقعية، مؤكداً أنه ينسى فوزه في لقاء الذهاب من أجل حسم التأهل رسميًّا.

ويراهن برشلونة على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس مارك تير شتيجن وأمامه الرباعي جيرارد بيكيه وكليمينت لينجليه وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا للدفاع مع ثلاثي الوسط سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرتو فيدال بجانب القوة الهجومية الضاربة بوجود ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيليب كوتينيو.

وأكد عماد متعب مهاجم منتخب مصر الأسبق لإرم نيوز أن برشلونة من الأندية القوية سواء داخل أو خارج ملعبها، خاصة أنه لم يخسر حتى الآن في النسخة الحالية بدوري الأبطال.

وأضاف: ”أعتقد أن ليفربول في ورطة حقيقية بعد أن خسر جهود فيرمينو وصلاح وأيضاً نتيجة لقاء الذهاب“.