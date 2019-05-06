كلوب يؤكد استبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن استبعاده الدولي المصري محمد صلاح، من مباراة ليفربول ضد برشلونة، التي تجمع الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وكانت مواجهة الذهاب بملعب الكامب نو قد انتهت بفوز البارسا (3-0).

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، يوم الإثنين: ”أعتقد أن إصابة صلاح ارتجاج بسيط.. هو يشعر بحالة جيدة لكنه ليس جاهزًا للعب ولن نخاطر بذلك“.

وخرج صلاح من مواجهة ليفربول أمام نيوكاسل، مساء السبت، بعد اصطدامه بحارس مرمى ”القطط السوداء“ دوبرافكا، حيث لم يستطع استكمال المباراة، ليخرج ويدخل بدلًا منه ديفوك أوريجي.

كما أكد كلوب غياب روبرتو فيرمينو عن اللقاء، مشددًا: ”اثنان من أفضل المهاجمين في العالم لن يكونا متاحين غدًا وعلينا تسجيل أربعة أهداف ضد برشلونة في 90 دقيقة، سنحاول ويعرف الجميع ذلك“.

واستطرد: ”من المحتمل أن تكون آخر مباراة لنا في دوري الأبطال غدًا، لنحتفل بكرة قدم جميلة بأقدامنا وقلوبنا“.

وأضاف: ”يجب علينا التسجيل والمحافظة على الشباك، لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلًا وبرشلونة ليس بالفريق الذي لا يسجل“.

عاجل.. الفرعون المصري محمد صلاح @MoSalah لن يشارك ضد برشلونة في الإياب. تابعوا المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب ليفربول يورغن كلوب مباشرة على القناة الإخبارية الآن ????#beINUCL pic.twitter.com/hbASZJFEu9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 6, 2019

وتابع: ”سنحاول بكل ما نملكه من قوة، بكل تأكيد لدينا الأمل ونحن بعيدون عن الاستسلام، ربما سيغيب عنّا أفضل المهاجمين لدينا، لكن ما دام لدينا لاعبون آخرون سنحاول القتال والتأهل“.

وبسؤاله هل إقصاء برشلونة من روما الموسم الماضي يمنحه أملًا؟.. أجاب: ”نعم بكل تأكيد، لكن هم سجلوا هدفًا في الكامب نو ونحن لم نفعل ذلك، إذا سجل برشلونة هدفين سوف تسوء الأمور، أينما كان ميسي في الملعب سيمنح التحكم لبرشلونة“.