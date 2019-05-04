فان دايك ونادي ليفربول غاضبان من صحيفة ”ماركا“

خاض فيرجيل فان دايك وليونيل ميسي معركة شرسة في كامب نو، يوم الأربعاء الماضي، حسمها قائد برشلونة بتسجيل ثنائية في فوز برشلونة بثلاثية نظيفة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن عقب المباراة أثارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية غضب المدافع الهولندي.

وكان مدافع ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في حالة جيدة طوال الموسم لكنه أمام برشلونة لم يكن بنفس الجودة، لكن صحيفة ”ماركا“ نقلت عن المقابلات التي أعقبت المواجهة عن فان دايك قوله، إن ”ميسي عندما يكون في أفضل حالاته لا يوجد شيء يمكن القيام به لإيقافه، أنا سعيد لأنني لا ألعب في إسبانيا ويجب أن أواجهه كل موسم“.

ومنذ ظهور هذه التصريحات في ”ماركا“ ونقلت عنها وسائل إعلام بريطانية وفان دايك منزعج للغاية لأنه لم يقل ذلك أبدًا.

ووصف المدافع الهولندي بأن هذه التصريحات ”وهمية ومختلقة“، ويشعر بالإحباط هو وناديه ليفربول من انتشار مثل هذه التصريحات وأعربا عن غضبهما من ”ماركا“ بسبب ما نشرته.

ويأمل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، أن لا يؤثر ذلك على أداء مدافعه الصلب قبل مواجهة الإياب في أنفيلد، يوم الثلاثاء المقبل.

وسجل فان دايك هدف التقدم لليفربول في مرمى نيوكاسل في الجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز ما يعني عدم تأثره بهذه الأخبار.