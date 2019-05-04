فيرجيل فان دايك: نادي ليفربول سيقاتل للفوز في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي

رفع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي راية التحدي مع دخول الموسم الحالي من نهايته في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ونقل موقع ليفربول على الإنترنت عن فان دايك قوله: ”كل شيء من الممكن أن يحدث حتى نهاية البطولة (الدوري الإنجليزي). يتبقى مباراتين لنا ولمانشستر سيتي، سنحاول الفوز بهما والوصول للنقطة 97، على أمل أن تتغير نتائج مانشستر سيتي“.

وأضاف: ”كان موسمًا رائعًا، استمتعت بكل لحظة فيه، وما زلت جاهزًا للمشاركة فيما تبقى من مباريات بعد مشاركتي في كل المباريات“.

ويحتل ليفربول المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل جولتين على نهاية واحد من أكثر المواسم إثارة في الدوري الإنجليزي.

وعن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، قال فان دايك: ”ستكون مواجهة صعبة جدًا، برشلونة يمر بفترة جيدة، ولديه وقت كافٍ للتحضير للمباراة بالمقارنة معنا“.

وأردف: ”لعبنا جيدًا في كامب نو، الخسارة 0/3 أمام برشلونة لا تعكس ما قدّمناه في المباراة، لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا ونتطلع للفوز بالمباراة“.