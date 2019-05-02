توتنهام يكشف تطورات إصابة يان فيرتونخين

قال نادي توتنهام اليوم الخميس إن المدافع يان فيرتونخين لم يتعرض لارتجاج في المخ خلال مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

وتصادم الدولي البلجيكي، البالغ من العمر 32 عامًا، مع زميله توبي ألدرفيرلد أثناء محاولته الوصول للكرة قبل آندريه أونانا حارس أياكس.

وبعد التشاور مع الجهاز الطبي لتوتنهام سمح الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز لفيرتونخين بالعودة إلى الملعب قبل أن يخرج اللاعب مجددًا ويضطر الفريق إلى استبداله.

وقال توتنهام في بيان: ”بعد مراجعة دقيقة لحالة اللاعب من الفريق الطبي على مدار 48 ساعة الماضية وكذلك بعد استشارة طبيب مخ وأعصاب مستقل متخصص في إصابات الدماغ في الرياضة خلص التقرير الطبي إلى أن حالة يان فيرتونخين لم تكن ارتجاجًا في المخ“.

وتابع البيان ”تعرض مدافع بلجيكا لإصابة في أنفه بسبب التحام خلال المباراة تسبب في نزيف شديد“.

وأردف أنه ”تم السماح له بمواصلة اللعب بعد فحصه في الملعب، تم تطبيق كل الإجراءات المتبعة في حالات الإصابة بالارتجاج في كرة القدم“.

وتم استبدال فيرتونخين بعدما أبلغ الفريق الطبي بأنه لا يستطيع الوقوف على قدميه، وأبلغ الأخصائي النادي بأن اللاعب ”كان يعاني وقتها من دوار ويقترب من التعرض للإغماء“.

وأضاف النادي: ”أوصى الطبيب المتخصص بأن يخضع اللاعب لفترة إعادة تأهيل قبل العودة إلى التدريبات“.

ويواجه توتنهام منافسه بورنموث في الدوري الممتاز يوم السبت قبل أن يحاول قلب تأخره 1/0 أمام أياكس عندما يلتقيان في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.