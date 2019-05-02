تقارير: نادي ليفربول يفتقد جهود نابي كيتا لنهاية الموسم

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي ليفربول سيفتقد جهود لاعب وسطه نابي كيتا فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة“، فإن كيتا لن يستطيع اللعب مع ليفربول أمام نيوكاسل وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغادر كيتا، البالغ من العمر 24 عامًا، في الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرشلونة، على ملعب كامب نو، أمس الأربعاء، بسبب الإصابة.

وتمثل إصابة كيتا ضربة مؤلمة للمدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، في ظل صراعه مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، وتأخره 0/3 أمام برشلونة في مباراة الذهاب.

وانضم كيتا إلى ليفربول قادمًا من لايبزيغ الألماني الصيف الماضي، وشارك مع الريدز في 33 مباراة الموسم الحالي، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفًا.