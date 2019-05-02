مبابي ونيمار يتنافسان على جائزة الأفضل في الدوري الفرنسي

أعلنت الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين قائمة المرشحين لجوائز الأفضل عن الموسم الجاري 2018/2019.

وتم ترشيح كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وهداف الدوري الفرنسي برصيد 30 هدفًا، على جائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب.

ويتنافس مبابي مع زميليه، الأرجنتيني آنخيل دي ماريا والبرازيلي نيمار دا سيلفا، إضافة إلى الفرنسي حاتم بن عرفة لاعب رين، والإيفواري نيكولا بيبي مهاجم ليل، على جائزة أفضل لاعب.

في حين تضم جائزة أفضل لاعب شاب الرباعي حسام عوّار من أولمبيك ليون، وإسماعيلا سار من رين، وجوناثان إيكوني من ليل، وكامارا من أولمبيك مارسيليا.

ولجائزة أفضل حارس مرمى ترشح كل من ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان، ونجامين ليكومت من مونبيليه، وإدوارد ميندي من ريمس، وأنطوني لوبيز من أولمبيك ليون، وميك ميجنان من ليل.

وعلى جائزة أفضل لاعب فرنسي خارج حدود البلاد يتنافس كل من نغولو كانتي لاعب تشيلسي،، وهوغو لوريس حارس توتنهام، وأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد).

أما جائزة أفضل مدرب، فيتنافس كل من توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، وكريستوف جالتيه مدرب ليل، وبرونو جينيسيو مدرب ليون، ودافيد جوين مدرب ريمس، وتيري لوري وستراسبورغ.