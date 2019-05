تعرّف على التشكيلة المثالية لمرحلة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم فريقه لوضع قدم في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز هدفين خلال فوز فريقه 3/0 على ضيفه ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وأسدل الستار على مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت أيضًا فوز أياكس أمستردام الهولندي خارج أرضه على توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي التشكيلة المثالية لمرحلة ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة، وجاء على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لنادي برشلونة، والدولي المغربي حكيم زياش مهاجم نادي أياكس.

وخلت القائمة من النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وشهدت التشكيلة أيضًا تواجد 6 لاعبين آخرين من برشلونة، وهم جيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، وتير شتيغن، وفيليب كوتينيو، وسيرجي روبيرتو، ولويس سواريز، و3 لاعبين آخرين من أياكس، وهم ماتيس دي ليخت، دوني فان دي بيك، ودالي بليند.

ولم تضم التشكيلة أي لاعب من ليفربول أو توتنهام.

وفيما يلي التشكيلة المثالية كاملة:

Which #UCLfantasy team would have got you the most points this week? ????????

This one ????????????@PlayStationEU pic.twitter.com/nAqr49vMKG

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٢ مايو ٢٠١٩