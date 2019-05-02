كليمونت لينغليت: فقدت أحد أسناني بسبب محمد صلاح في مباراة برشلونة ضد ليفربول

اعترف الفرنسي كليمونت لينغليت مدافع نادي برشلونة الإسباني، أنه فقد جزءًا من أحد أسنانه ووجد صعوبة في مراقبة الجناح المصري محمد صلاح واحتاج لمساعدة زملائه للتغلب على سرعته، في المباراة التي جمعت النادي الكتالوني مع ليفربول الإنجليزي، أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات لإذاعة ”مونتي كارلو“ الفرنسية: ”فقدت جزءًا من أحد أسناني، لكن الأمر ليس خطيرًا، أنا سعيد بمواصلة فقدان أجزاء أخرى في حال واصلنا تحقيق الفوز“.

وشرح المدافع الفرنسي صراعه مع النجم المصري محمد صلاح، وقال: ”كانت فترة صعبة، كان يجب عليّ التأقلم مع المسافة التي يجب أن أمنحها لمحمد صلاح لكونك لا يجب أن تمنحه مسافة للعب الكرة، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون قريبًا منه لتستطيع التحرك بسرعة، كان الأمر أفضل بعد 20 دقيقة، لكن الأمر كان دائمًا صعبًا“.

وأضاف لينغليت: ”بعد البداية وجدت سهولة في التمركز وتحليل كيف يمكنني أن أضعه بعيدًا عن الهدف قدر الإمكان وأكسب الوقت للحصول على مساعدة زملائي للحد من خطورته“.

وكان الجناح المصري أحد أبرز لاعبي ليفربول في المباراة وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من موقف، حيث سبب متاعب كثيرة لدفاع برشلونة، لكن المباراة انتهت بفوز النادي الكتالوني 3/0، بفضل ثنائية من ليونيل ميسي وهدف ثالث من لويس سواريز.