سرقة منزل نجم النادي الكتالوني خلال مباراة برشلونة ضد ليفربول

لم تدم فرحة فوز برشلونة 3/0 على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسبة للبرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط النادي الكتالوني؛ حيث تعرض منزله للسرقة وشقيقه للتهديد من لصين اقتحما المنزل.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية عن الصحافي كارلوس كيليز في برنامج La Sexta التلفزيوني، أن لصين دخلا المنزل عبر النوافذ بقصد السرقة، في حين دخل شقيق آرثر المنزل ووجدهما فهدداه بمعدات السرقة التي كانت معهما.

وسرق اللصان ساعات ماركات ”رولكس“ ومشغولات ذهبية ومجوهرات، حسبما أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“.

وأشارت الصحيفة إلى أن شقيق اللاعب لم يكن موجودًا في المنزل حينما اقتحمه اللصان، لكنه وصل بعد انتهاء مباراة برشلونة ضد ليفربول مباشرة ليجد اللصين المقنعين فهدداه بإلحاق أذًى به حال عدم إبلاغهما عن مكان النقود والمجوهرات داخل المنزل.

وعندما رحل اللصان أبلغ شقيق اللاعب نجم برشلونة وكذلك رجال الشرطة التي بدأت على الفور تحرياتها للبحث عن الجناة.

ووضع ليونيل ميسي برشلونة على أعتاب نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفين في الفوز 3/0 على ضيفه ليفربول، في ذهاب نصف النهائي يوم الأربعاء، ورفع رصيده مع النادي الكتالوني إلى 600 هدف.