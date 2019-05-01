ميسي يُعنف فيدال بعد إضاعة فرصة مؤكدة خلال مباراة برشلونة ضد ليفربول (شاهد)

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، غضبه من زميله فيدال، بعدما أضاع فرصة محققة أمام ليفربول، خلال مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت لقطات المباراة ميسي وهو يعنف فيدال، حيث كان الأخير منفردًا بمرمى أليسون بيكر حارس الليفر، ولكنه مرّر كرة عرضية نجح دفاع ليفربول بتشتيتها.

وطالب ميسي فيدال بالتسديد في المرمى الخالي بدلًا من لعبها عرضية.