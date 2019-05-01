بوكيتينو يدافع عن قراره استمرار فيرتونخين في الملعب خلال مباراة أياكس ضد توتنهام

دافع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عن قراره بعدم استبدال المدافع يان فيرتونخين عقب إصابته مباشرة خلال مباراة الفريق، يوم الثلاثاء، أمام أياكس الهولندي، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وخسر توتنهام صفر – 1 أمام ضيفه الهولندي ليزداد موقفه صعوبة قبل مباراة الغياب المقررة، يوم الأربعاء المقبل في أمستردام.

وكان فيرتونخين تعرض للإصابة في رأسه إثر اصطدامه بزميله توبي ألديرفيريلد بعد مرور نصف ساعة من المباراة، وتلقى اللاعب العلاج لمدة 5 دقائق قبل عودته للعب.

ورغم عودته إلى الملعب، بدا فيرتونخين بحالة سيئة حيث ظهر مهتزًا ولا يستطيع اللعب بنفس القوة، ما دفع المدرب إلى تغييره في الدقيقة 39.

ودافع بوكيتينو عن قراره مؤكدًا: في هذه اللحظة يقرر الطبيب ما إذا كان اللاعب بحالة جيدة… والطاقم الطبي هو صاحب القرار في هذه الحالة، ولم أتدخل في القرار.

وكان بوكيتينو أوضح بعد انتهاء المباراة بلهجة تتسم بمزيج من الثقة والحذر:“فيرتونخين على ما يرام… ونأمل ألا تكون الإصابة كبيرة، وسيخضع للفحص قبل الحكم على قدرته على المشاركة في التدريبات والمباريات.