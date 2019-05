توتنهام ضد أياكس.. ”السبيرز“ مهدد بالتحقيق بسبب إصابة مدافعه البلجيكي يان فيرتونخين

يواجه توتنهام الإنجليزي إمكانية فتح تحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ على خلفية السماح لمدافعه البلجيكي يان فيرتونخين بالعودة للعب رغم إصابته الخطيرة خلال لقاء الفريق أمام أياكس الهولندي، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى الحكم الإسباني ماثيو لاهوز الإشادة من قبل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي لكونه تدخل بسرعة لإنقاذ مدافع توتنهام وأصر على عدم السماح له بالعودة للملعب، حيث طرح عدة أسئلة على الأطباء إن كان قد فقد وعيه أو أصيب في رأسه.

Vertonghen injury looks very bad and horrifically dangerous for the spurs medical staff to let him come back on. He literally fell and Poch had to catch him ???? pic.twitter.com/fwWwoPUL2m — M@ (@Eriksxn_23) April 30, 2019

ولا تسمح القوانين بعودة أي لاعب للعب حال إصابته بضربة في الرأس وفقدان الوعي خوفًا على سلامته، وينصح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل اللاعبين إلى المستشفى خوفًا على حياتهم.

ووصف العديد من المهتمين تصرف أطباء توتنهام بالعار لكونهم لم يراعوا سلامة اللاعب رغم تحذير الحكم وحالته الصحية، حيث كاد يسقط حين حاول العودة للعب.

The same medical professionals that said he was fit to play after a head injury, carrying him off the pitch SECONDS later… please start taking concussions seriously before someone dies on the pitch #COYS #vertonghen pic.twitter.com/ztgKLbAJlV — Ben (@tucky98) April 30, 2019

وقال آرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال، والذي كان محللًا للقاء: ”وحدهم الأطباء بإمكانهم شرح لماذا سمحوا له بالعودة للملعب، هناك قانون واضح يجب احترامه“.

ولن يتمكن المدافع البلجيكي من العودة للعب، ومشاركته في لقاء الإياب محل شك رغم كونه تلقى فحوصات وبقي في الملعب لمساندة زملائه وظهر في غرف الملابس بحالة جيدة.