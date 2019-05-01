توتنهام ضد أياكس.. ”السبيرز“ مهدد بالتحقيق بسبب إصابة مدافعه البلجيكي يان فيرتونخين

توتنهام ضد أياكس.. ”السبيرز“ مهدد بالتحقيق بسبب إصابة مدافعه البلجيكي يان فيرتونخين

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

يواجه توتنهام الإنجليزي إمكانية فتح تحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ على خلفية السماح لمدافعه البلجيكي يان فيرتونخين بالعودة للعب رغم إصابته الخطيرة خلال لقاء الفريق أمام أياكس الهولندي، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى الحكم الإسباني ماثيو لاهوز الإشادة من قبل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي لكونه تدخل بسرعة لإنقاذ مدافع توتنهام وأصر على عدم السماح له بالعودة للملعب، حيث طرح عدة أسئلة على الأطباء إن كان قد فقد وعيه أو أصيب في رأسه.

ولا تسمح القوانين بعودة أي لاعب للعب حال إصابته بضربة في الرأس وفقدان الوعي خوفًا على سلامته، وينصح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل اللاعبين إلى المستشفى خوفًا على حياتهم.

ووصف العديد من المهتمين تصرف أطباء توتنهام بالعار لكونهم لم يراعوا سلامة اللاعب رغم تحذير الحكم وحالته الصحية، حيث كاد يسقط حين حاول العودة للعب.

وقال آرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال، والذي كان محللًا للقاء: ”وحدهم الأطباء بإمكانهم شرح لماذا سمحوا له بالعودة للملعب، هناك قانون واضح يجب احترامه“.

ولن يتمكن المدافع البلجيكي من العودة للعب، ومشاركته في لقاء الإياب محل شك رغم كونه تلقى فحوصات وبقي في الملعب لمساندة زملائه وظهر في غرف الملابس بحالة جيدة.

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