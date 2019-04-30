مباراة أياكس وتوتنهام.. جماهير الفريق الهولندي تحطم زجاج السيارات وتعطل المرور في لندن (فيديو)

اجتاحت جماهير نادي أياكس أمستردام الهولندي شوارع مدينة لندن عقب فوز فريقها على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقامت جماهير أياكس بالشجار مع نظرائهم المنتمين لتوتنهام، وقام البعض بتحطيم زجاج السيارات، وإيقاف سير الشاحنات وتعطيل المرور.

شجار وتحطيم للزجاج وإيقاف سير السيارات..

مشجعو أياكس أمستردام يحتفلون على طريقتهم الخاصة في شوارع لندن#توتنهام_أياكس pic.twitter.com/CDfdokt7GB — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وواصل فريق أياكس أمستردام الهولندي،، أداءه المميز في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ونجح في تحقيق فوز هام على مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب لنصف نهائي البطولة.

بهذه النتيجة، وضع أياكس أمستردام قدمًا في المباراة النهائية، قبل أن يستضيف توتنهام الأربعاء المقبل في مباراة الإياب.

ويحتاج أياكس في مباراة الإياب ليتأهل رسميًا للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للإياب بتقدم توتنهام بهدف نظيف سيلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين ثم ضربات الترجيح في حال استمرار النتيجة.