مباراة برشلونة ضد ليفربول.. الشرطة الكتالونية تطارد جماهير ”الريدز“ وتعتقل 6 أفراد (فيديو)

طاردت الشرطة الكتالونية عددًا من جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات من انطلاق مباراة برشلونة ضد ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحاولت شرطة كتالونيا مطاردة عدد من جماهير الريدز في شارع ”لارامبلا“ بمدينة برشلونة بعد أن حاولا إثارة الشغب وإطلاق الألعاب النارية.

واعتقلت شرطة كتالونيا ستة أشخاص من مناصري ليفربول بسبب الاضطرابات وأعمال الشغب التي قاموا بها .

وتصاعدت الحرب الكلامية بين ناديي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، قبل ساعات على موقعة ”كامب نو“، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر لها مساء يوم الأربعاء.

الشرطة الكتالونية تُروض جماهير ليفربول الذين حاولوا اثارة مشاكل في شارع لارامبلا بـ برشلونة ???? pic.twitter.com/6BheVPPLZH — FCB World (@FCBW_A7) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

MARCA | اعتقال ستة من مُثيري الشغب التابعين لنادي ليفربول بعد ان اعتدوا على الشرطة بالقرب من بلازا ريال بجانب الرامبلا ???? pic.twitter.com/7NBVRGpR2g — FCB World (@FCBW_A7) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وأشعل الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، فتيل المواجهة المنتظرة مع برشلونة، وقال حول ملعب كامب نو معقل البلوغرانا: ”الكامب نو مجرد ملعب لكرة القدم، هو كبير جدًّا لكنه ليس مَعبدًا“.

واعترف كلوب أن فريقه ليس المرشح الأبرز لبلوغ النهائي وقال: ”حين تلعب أمام برشلونة فبالتأكيد لست المرشح الأول“.

ورد نادي برشلونة على تصريحات كلوب بنشر فيديو لملعب كامب نو، مع بعض مهارات لاعبيه وأهدافهم خلال مباراة مانشستر يونايتد، في ربع نهائي دوري الأبطال، مع عبارة: ”هذا هو كامب نو بيتنا، ملعبنا، معبدنا“.

وأكد إرنتسو فالفيردي خطورة هجوم نادي ليفربول قبل مواجهة الفريقين.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، مساء اليوم الثلاثاء: ”لا أعلم ما إذا كان ليفربول وبرشلونة هما الأقوى، لكن نحن سنلعب نهائي الكأس، هم يتنافسون مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، ونحن فزنا بالليغا“.

وأضاف: ”ليفربول فريق قوي لديه هجوم استثنائي ومستوى عالٍ من الضغط، كلوب أثبت ذلك من قبل مع دورتموند وأتى به لليفربول، وسيكون خصمًا صعبًا“.

وتابع: ”نحن نلعب على أرضنا ونعتزم الفوز، نعرف قيمة ألا تستقبل هدفًا على أرضك، علينا لعب مباراتين جيدتين ونطمح للفوز“.