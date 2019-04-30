يورغن كلوب: برشلونة ليس ميسي وليفربول تطور بعد رحيل كوتينيو

أكد المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أن رغبة قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الفوز بلقب دوري الأبطال من جديد، تعتبر تهديداً لفريقه، ولكنه أكد أيضًا أن لاعبيه سيقاتلون من أجل التأهل للنهائي.

وذكر المدرب الألماني أثناء المؤتمر الصحفي عشية اللقاء بكلمات ميسي مع بداية الموسم، والتي أكد خلالها أن هدفه الأكبر هو الفوز بالكأس ”ذات الأذنين“.

وأشار: ”ميسي قال إنه يريد استعادة هذه الكأس، وأعتقد أن هذا تهديد كبير، ولكن نحن أيضاً نريد التأهل للنهائي. سيكون أمراً طيباً للغاية إذا حققنا هذا“.

إلا أن كلوب شدد على لاعبيه بضرورة عدم الانشغال فقط بمراقبة ليو: ”نعلم مدى صعوبة مواجهة برشلونة، بالنظر لإمكانيات لاعبيه الكبيرة، الأمر لا يتعلق دائمًا بميسي، ولكنه بكل تأكيد سيكون الموعد“.

وتابع: ”إذا ركزنا فقط على رقابة ميسي، سيكون هناك 10 لاعبين من المستوى الأول بإمكانهم صناعة الفارق“.

وحول مواجهة الذهاب على ملعب الكامب نو، أقر مدرب ”الريدز“ بأنه كلما زادت قوة المنافس، وأهمية البطولة، زاد تركيز لاعبي برشلونة“.

وأضاف: ”علينا أن نلعب ضد برشلونة ليس كأننا في نزهة بلاس فيغاس، والمراهنة بـ100 دولار، لدينا حظوظ في التأهل، وعلينا الإيمان بفرصنا، لأن المباراة لم تُلعب بعد“.

كما أكد المدرب الألماني أن لاعبيه لا يشغلون فكرهم حالياً بالصراع المحتدم على لقب البريمييرليغ مع مانشستر سيتي.

وفي نفس السياق أكد كلوب أنه كان يخشى سيناريو أسوأ بعد انتقال فيليب كوتينيو إلى برشلونة لكنه امتدح فريقه لتألقه في غياب اللاعب البرازيلي الذي يستعد لمواجهة فريقه السابق في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعاقد برشلونة مع كوتينيو في صفقة قياسية للنادي مقابل 142 مليون جنيه استرليني (185.18 مليون دولار) في يناير 2018.

وبينما يعاني صانع اللعب للتأقلم مع فريقه الجديد يتنافس ليفربول مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الانجليزي الممتاز كما يطمح لبلوغ نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.

واستغل ليفربول ثمن بيع كوتينيو في التعاقد مع المدافع المتميز فيرجيل فان ديك والحارس أليسون بيكر وثنائي الوسط نابي كيتا وفابينيو لتصبح تشكيلته أكثر اكتمالا.

وأقال كلوب: ”نفتقد كوتينيو كثيرا لأنه لاعب من طراز عالمي وأحببت العمل معه لكن كان يجب أن نتعامل مع غيابه وأبلينا بلاء حسنا“.

وأضاف ”عندما سمعت لأول مرة أنه يريد الذهاب إلى برشلونة لم أتخيل أن الفكرة جيدة لكن الأمور مضت بشكل جيد“.

وسلط كلوب الضوء على تطور فريقه منذ تولى القيادة خلفا لبريندان رودجرز في 2015 وبعد أن قضى موسمين دون المشاركة في دوري الأبطال.