مباراة برشلونة ضد ليفربول.. سواريز يحرج كوتينيو بسؤال عن ”الريدز“ (فيديو)

يبدو أن البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، قد نسي فريقه السابق ليفربول، بشكل كبير قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء غد الأربعاء، على ملعب ”كامب نو“ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة، قام سواريز بتوجيه سؤال للاعب البرازيلي عن ألوان شعار فريقه السابق، لكن الأخير لم يتذكر سوى اثنين منهم، مما دفع اللاعب الأوروغوياني للضحك.

وكان سواريز، قد دافع عن زميله كوتينيو، تجاه الانتقادات التي تلقاها الأخير من جماهير البارسا على تراجع أدائه.

فيليب كوتينهو نسي ليفربول تماماً حتى انه لا يتذكر الوان شعار فريقه السابق ???????? pic.twitter.com/Sh7HYTwaBi — FCB World (@FCBW_A7) April 30, 2019

وأجرى سواريز مقابلة صحفية مع ”ديلي ميل“ البريطانية، وقال: ”كوتينيو صديق وزميل، لقد أثبت جودته في ليفربول، كان عليه أن يدرك حقيقة أنه ليس من السهل المجيء إلى برشلونة، ليس من السهل التكيف، كان من الصعب بالنسبة لي أيضًا عندما أتيت“.

وأضاف: ”في بعض الأحيان عليك أيضًا فهم اللاعب، اللاعب ليس غبيًا، فهو يسمع تذمره الجماهير عندما يخسر كرة وذلك يؤثر عليه، يبدأ في التفكير ماذا لو فقدت الكرة مرة أخرى؟“.

وأتم: ”صافرات الاستهجان من جماهير فريقك لا تحدث في آنفيلد (من جماهير ليفربول للاعبيهم)، في الواقع ليس في كرة القدم الإنجليزية بشكل عام، عندما ذهبت إلى مانشستر يونايتد جماهيرهم أطلقت الصافرات ضدي، لكن من غير المرجح أن تسمع ذلك من جماهير فريقك“.

كوتينيو دافع عن ألوان الريدز بين عامي 2013 و2018، وحقق شهرته الحقيقية في صفوف ليفربول، فقد كان فيما سبق لاعباً في صفوف الإنتر، الذي قرر بيعه مقابل 8 ملايين يورو فقط، وبعد توهجه في البريميرليغ فرض نفسه على تشكيلة منتخب السيليساو، وأصبح فيما بعد واحدًا من أغلى نجوم كرة القدم في التاريخ، فقد رحل في شتاء 2018 إلى برشلونة مقابل 140 مليون يورو.