مباراة توتنهام ضد أياكس.. شاهد جنون جمهور الفريق الهولندي في لندن (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تواجد مجموعات كبيرة من جماهير أياكس أمستردام في العاصمة البريطاينة لندن قبل ساعات من مواجهة فريقهم لنظيره توتنهام هوتسبير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحف البريطانية، إلى أن الشرطة اللندنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لإمكانية وقوع أحداث شغب، بسبب سمعة جمهور فرق أياكس المعروف بافتعاله المشاكل.

وكانت قوات الأمن اعتقلت 54 من أنصار أياكس قبل مباراتهم الأولى أمام يوفنتوس في ربع النهائي لوجود أسلحة بيضاء في حوزتهم وواقيات أسنان.

ويلعب الفريق الهولندي نصف نهائي البطولة، بعدما أقصى حامل اللقب ريال مدريد والمرشح يوفنتوس، ليكون الحصان الأسود للبطولة.

في المقابل، يستضيف ملعب سبيرز الجديد نصف نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى بعد أقل من شهر على تأسيسه، بعد إقصاء الفريق اللندني مواطنه مانشستر سيتي من ربع النهائي.

ويسعى أياكس لمواصلة سلسلة مفاجآته بعد بالإطاحة بريال مدريد، حامل اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة، في الدور ثمن النهائي، قبل أن يقلب الطاولة على ملعب مضيفه يوفنتوس الإيطالي ويقصيه من الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق اللندني مباراة اليوم، بأمل محو آثار الهزيمة الأولى على ملعبه الجديد، والتي مني بها الفريق أمام ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي، بعد أيام من الإطاحة بمتصدر الترتيب مانشستر سيتي من البطولة القارية بعد مباراة ماراثونية في إياب ربع النهائي.

ويدخل السبيرز هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الوصول إلى هذا الدور على حساب مانشستر سيتي بنتيجة (3-4)، بعد اللجوء إلى قاعدة الأهداف في أرض الخصم، فيما يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 70 نقطة في البريميرليغ، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، فحتى الآن خاض الفريق اللندني 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى 12 هزيمة.

Ajax Ultras making a lot of noise (and creating a lot of traffic ????) in London this afternoon ahead of their game at Tottenham tonight. ???? #AFCAjax #Ajax pic.twitter.com/pSvtEQrXtH

— The Away Fans (@theawayfans) April 30, 2019