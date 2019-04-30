كلوب يعلن قائمة مباراة ليفربول ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن قائمة الفريق المسافرة لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية على ملعب ”كامب نو“.

وانضم للقائمة كلًا من روبرتو فيرمينو بعد شفائه من إصابته العضلية، وتعافي فابينيو من إصابته في الظهر، مع تواجد لاعبين ناشئين وهما كويمن كيليهير وريان بريويستر.

وجاءت قائمة الريدز بحسب ما نشر الموقع الرسمي لتضم كلاً من:

حراسة المرمى: أليسون، مينيوليه، كيليهير.

الدفاع: فان دايك، لوفرين، ميلنر، جوميز، مورينو، روبرتسون، ماتيب، أرنولد.

الوسط: فينالدوم، فابينيو، كيتا، هندرسون، شاكيري.

الهجوم: بريويستر، محمد صلاح، أوريجي، تشامبرلين، فيرمينو، ماني، ستوريدج.

وحجز ليفربول مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على بورتو البرتغالي بنتيجة 6 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تفوق برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.