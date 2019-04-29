ماوريسيو بوكيتينو قبل مباراة توتنهام وأياكس.. أتمنى الوصول إلى القمر مع السبيرز

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إنه ”يعيش الحلم“ مع استعداد فريقه لاستضافة أياكس أمستردام في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء، وهي أهم مواجهة للفريق اللندني في البطولة البارزة في 57 عامًا.

ويشهد الموسم الذي انطلق بدون التعاقد مع أي لاعب وتأجيل افتتاح الملعب الجديد الذي تكلف مليار جنيه إسترليني (1.29 مليار دولار)، إمكانية بلوغ الفريق نهائي البطولة، الذي سيقام في مدريد، لأول مرة على الإطلاق.

لكن الطريق ما زال طويلًا، إذ سيكون فريق أياكس الشاب عقبة في طريق تشكيلة توتنهام التي تفتقر للمهاجمين هاري كين وسون هيونغ-مين.

وأشار بوكيتينو إلى أن فريقه يجب أن يسعى للوصول إلى القمر.

وأبلغ الصحفيين اليوم الإثنين: ”أنا أعيش الحلم. عشت حلمي بالفعل. عندما وصلت إلى هنا قبل 5 أعوام كان بلوغ توتنهام الدور نصف النهائي حلمًا“.

وأضاف: ”عندما تحلم يجب أن تحلم بالوصول إلى القمر. يجب عدم وضع أي حدود لأحلامك“.

وتابع: ”عندما تضع أكبر أحلامك هنا، وأشار إلى يده، فإنك تحلم بقارورة دون ماء“.

ومع غياب الهداف كين بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في دور الـ8 وإيقاف سون، فإن الظروف ليست مثالية لتوتنهام الذي يخوض الدور نصف النهائي لأول مرة منذ 1962 عندما خسر أمام بنفيكا.

كما سيغيب الثنائي هاري وينكس وإيريك لاميلا، وبدا الفريق مرهقًا في الخسارة 0/1 أمام وست هام يونايتد في الدوري يوم السبت، وهي أول هزيمة في 5 مباريات على الملعب الجديد.

وعلى النقيض، حصل أياكس على أسبوع راحة، لكن بوكيتينو لا يسعى لخلق الأعذار.

وقال بوكيتينو الذي ما زال يسعى خلف لقبه الأول مع توتنهام: ”فرصة وصول توتنهام الدور نصف النهائي لا تتكرر دائمًا“.

وأردف: ”من المستحيل تغيير الظروف. من المستحيل أن نكون مرهقين. من المستحيل ألا نشعر بالحماس. لا أشك في أننا نملك الطاقة الكافية“.

واستعد توتنهام، الساعي لبلوغ أول نهائي قاري منذ تغلبه على آندرلخت بركلات الترجيح في كأس الاتحاد الأوروبي في 1984، جيدًا لمواجهة بطل أوروبا 4 مرات.

ونفى بوكيتينو أن التعادل بدون أهداف سيكون نتيجة جيدة أمام الفريق الشاب الذي أخرج ريال مدريد ويوفنتوس.

وأضاف المدرب الأرجنتيني الذي يأمل في عودة لاعب الوسط موسى سيسوكو من إصابة في الفخذ: ”أنا متفائل جدًا. نعتقد أننا نستطيع الفوز بالمباراة“.

وتابع: ”وصلنا إلى هذا الدور بالأداء الجماعي. لا نملك اختيارات عديدة لكننا متفائلون. خوض الدور نصف النهائي بدوري الأبطال في ملعبنا الجديد أمر لم يفكر فيه أحد قبل عدة أشهر“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة توتنهام وأياكس يوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة،21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت رؤوف خليف وحفيظ دراجي.