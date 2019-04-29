تعيين حكم هولندي لإدارة مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الحكم الهولندي ‎بيورن كويبرس لإدارة مباراة برشلونة وليفربول في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في ”كامب نو“، يوم الأربعاء المقبل.

ويُعد كويبرس أحد أفضل الحكام في أوروبا، وتولى مسؤولية إدارة مباراة دور الستة عشر بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الذي حسمها اليوفي.

ولم يذق برشلونة أبدًا طعم الهزيمة في أي مباراة أدارها كويبرس، رغم أنه أدار المباراة التي تعادل خلالها النادي الكتالوني مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا قبل عامين، والتي ودع على إثرها الفريق البطولة.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن أول مباراة أدارها الحكم الهولندي لبرشلونة فاز خلالها بهدفين نظيفين على دينامو كييف في موسم 2009-2010 وفي نفس الموسم أدار مباراة التعادل 1-1 مع شتوتغارت.

وأدار نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي وخسارة إسبانيا أمام روسيا في دور الستة عشر لكأس العالم العام الماضي.

كما قاد نهائي دوري الأبطال موسم 2013-2014 الذي حسمه ريال مدريد بالفوز 4-1 على جاره أتلتيكو مدريد بعد وقت إضافي على شوطين.

وشارك أيضًا في إدارة مباريات يورو 2012 و2016، حيث أدار مباريات إنجلترا مع إيطاليا وسويسرا مع فرنسا.