بوكيتينو يوجه رسالة للاعبي توتنهام إثر الهزيمة من وست هام وقبل مواجهة أياكس

طالب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، لاعبيه ”بنسيان“ الهزيمة 1-صفر أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، قبل مواجهة أياكس في ذهاب دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وتلقى توتنهام ضربة قوية في استعداده الأخير قبل مواجهة أياكس التي وصفت بأنها الأهم للفريق في نصف قرن.

وكانت هزيمة اليوم السبت هي الأولى منذ عودته إلى ملعبه، وعانى توتنهام أمام ضيفه الخطير الذي كان دائم التهديد في الهجمات المرتدة.

وقال بوكيتينو: ”دعونا ننسى ما حدث ونتقدم للأمام ونفكر في يوم الثلاثاء. من الصعب الاستعداد لمباراة في قبل النهائي أمام فريق جيد جدًا مثل أياكس“.

ورفض بوكيتينو منح أي تفاصيل بشأن الحالة البدنية للثنائي موسى سيسوكو وهاري وينكس، واكتفى بالقول: ”سيتم تقييم حالتهما“.

ومع غياب هاري كين وسيرج أورييه وإيريك لاميلا بسبب الإصابة وإيقاف سون-هيونغ مين، سيكون على بوكيتينو الاختيار بين نقل لوكاس مورا إلى مركز المهاجم أو إشراك فرناندو يورينتي منذ البداية.

وما زال موقف توتنهام متأرجحًا بين احتمال المجد الأوروبي والفشل في بلوغ نسخة العام المقبل، والهزيمة أمام وست تعني أن فريقين من بين تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد يمكن أن يحرما الفريق من المربع الذهبي، لكن مصير توتنهام بين يديه حتى الآن.

وقال بوكيتينو: ”هذا صراع قبل جولتين من النهاية. كنا نعلم ذلك من قبل“.