فالفيردي: تتويج برشلونة بالدوري أهم من مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

يرى إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة أن الأولوية بالنسبة له حاليًا هي التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم حين يواجه ليفانتي، غدًا السبت، مستبعدًا أن يمنح لاعبيه راحة استعدادًا لمواجهة ليفربول في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وسيحصل برشلونة على لقبه الـ 26 إذا تغلب على ضيفه ليفانتي على ملعب نو كامب، ومن الممكن أن يتوج أيضًا من قبلها إذا خسر أتلتيكو مدريد أمام ريال بلد الوليد في وقت سابق.

ولم يتأهل الفريق الكتالوني إلى نهائي دوري الأبطال أوروبا منذ 2015، لكن فالفيردي قال إن خوض مباراة الذهاب في قبل النهائي على أرضه، الأربعاء المقبل، أمام فريق المدرب يورغن كلوب بعد ضمان لقب الدوري قد يكون أكثر قيمة للفريق من إراحة اللاعبين.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:“ربما نجري تغييرًا أو تغييرين، وأمامنا 4 أيام للراحة قبل مواجهة ليفربول، والتتويج باللقب قد يمنحنا قوة أكبر عند خوض مواجهة الأربعاء، وقد يعني لنا ما هو أكثر من شعورنا بالإجهاد من عدمه، ولديك دومًا ما تفكر به عندما تلعب، لكنني أريد أن أفصل بين الأمرين بسبب مدى أهمية الفوز بالدوري، ونرغب بحسم اللقب في هذه المباراة“.

وسيضمن فوز برشلونة، على الأرجح، غدًا السبت، تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري للمرة الثامنة خلال 11 عامًا، لكن فالفيردي قال إنه لا يجب الحديث عن هيمنة فريقه على الألقاب المحلية باعتبارها من الأمور المسلَّم بها، مضيفًا أنه يعتبر الدوري البطولة الأهم.

وقال:“لقب الدوري له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، إنه اللقب الذي نطارده طوال العام، وهو الذي يحدد طبيعة موسمك، وفي بطولة كأس الملك ودوري أبطال أوروبا يمكن أن يعتمد نجاحك على فوارق بسيطة ولحظات معينة، لكن في الدوري عليك أن تنجز الأمور بشكل صحيح في كل مباراة تقريبًا إذا كنت تريد التتويج“.

وأضاف:“بطولة الدوري لها قيمة كبيرة، وحقيقة فوز نادينا باللقب عدة مرات في غضون هذه الفترة الزمنية يعني الكثير عن مدى ما نقوم به من عمل يوميًا“.