فالفيردي: برشلونة يريد حسم لقب الدوري الإسباني قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اليوم الاثنين إن فريقه يركز على الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، ويسعى لحسم اللقب قبل مواجهة ليفربول في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وسيحل برشلونة، الذي يتصدر الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، متقدمًا بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ضيفًا على آلافيس غدًا الثلاثاء.

وسيتوج برشلونة باللقب بعد غد الأربعاء إذا حقق الفوز غدًا بينما أخفق أتلتيكو مدريد في الانتصار على فالنسيا صاحب المركز الخامس في اليوم التالي.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي: ”يسألني كثير من الناس عمّا إذا كنا نرغب في حسم اللقب مبكرًا. هذا ما يريده الجميع“.

”نرغب في التتويج باللقب في أي وقت وسنرى إمكانية أن نحقق هذا“.

وأضاف ”يبدو الأمر سهلًا من الناحية النظرية. تحقيق انتصار هنا أو تعادل هناك. سنحقق اللقب في وقت ما. برشلونة لا يزال عليه مواجهة مجموعة من الفرق الجيدة. الأمور ليست سهلة“.

ومن المتوقع أن يمنح المدرب جناحه عثمان ديمبلي راحة في وقت يتعافى فيه اللاعب من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لحقت به الشهر الماضي.

وقال فالفيردي: ”ليس في مستواه بنسبة 100%. سيستعيد إيقاعه تدريجيًا“.

وأضاف المدرب الإسباني ”يمنح (ديمبلي) الفريق سرعة كبيرة وهذا سيكون مفيدًا في مواجهة فرق تتطلب مواجهتها ضغطًا مكثفًا وبالتالي يمكنه أن يستغل المساحات“.

وأجاب المدرب، البالغ من العمر 55 عامًا، باقتضاب حين سُئِل عمّا إذا كان ديمبلي سيحل مكان فيليب كوتينيو حاليًا بعد عودة اللاعب الفرنسي من الإصابة.

وأوضح ”لا نمنح أي لاعب الأفضلية على الآخر. كل من ينتمي لهذا الفريق لاعب كبير. وإذا حدثت مواقف يحل فيها لاعب مكان آخر فإن مثل هذه الأمور تحدث في كل الأندية“.

وأردف فالفيردي ”كل لاعب يتطلع للمشاركة وأن يكون في أفضل حالة ممكنة. في هذه الحالة لا يهم من يلعب ديمبلي أو كوتينيو. بل يمكن أن أدفع بهما معًا“.

وسيغيب عن تشكيلة المدرب فالفيردي اللاعب البرازيلي رافينيا المصاب منذ فترة طويلة، بينما تحوم شكوك إزاء قدرة توماس فيرمالين وصمويل أومتيتي على المشاركة.

وسيغيب عن صفوف آلافيس، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 46 نقطة، جوناثان كاييري للإيقاف إضافة إلى الثلاثي جييرمو ماريبان وتاكاشي اينوي وخورخي بورجوي بسبب الإصابة.