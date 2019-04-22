قبل مباراة أياكس وتوتنهام.. بوكيتينو يركز على مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن فريقه يركز فقط على مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا الثلاثاء، وليس على مباراة أياكس أمستردام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وحافظ توتنهام على المركز الثالث في الدوري رغم الهزيمة 0/1 أمام مستضيفه مانشستر سيتي بعدما سقط آرسنال 2/3 أمام ضيفه كريستال بالاس.

ولدى توتنهام 67 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة على كل من آرسنال وتشيلسي.

وما زال مانشستر يونايتد في المنافسة على دخول المربع الذهبي إذ أصبح الفارق بين الفرق الأربعة 3 نقاط فقط وقال بوكيتينو إن تركيزه على صراع المراكز الأربعة الأولى وليس أول دور نصف نهائي منذ 1962.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين: ”لا نفكر في أياكس. أظهرنا ضد مانشستر سيتي أننا نفكر في اليوم، وهذه البطولة وهي الدوري الممتاز“.

وتابع ”الآن طاقتنا تتركز على برايتون. من الواضح أننا نملك هدفين، الأول أن نكون في المربع الذهبي بنهاية الموسم والآخر الفوز على أياكس“.

وأردف المدرب الأرجنتيني ”لكننا بحاجة إلى أخذ الأمر خطوة بخطوة. اللاعبون يعرفون ذلك. أعتقد أن تصرفاتنا والحالة الذهنية مثاليتان“.

وبالإضافة إلى غياب المهاجم هاري كين بسبب الإصابة سيكون على بوكيتينو اللعب بدون موسى سيسوكو وهاري وينكس. وتعرض اللاعبان لإصابة في الفخذ وربما يلحقان بمواجهة أياكس باستاد وايت هارت لين الأسبوع المقبل.

وقال بوكيتينو: ”موسى سيسوكو لن يكون جاهزًا ربما في الأسبوعين المقبلين. نتمنى أن يتعافى قبل ذلك لكني لست متفائلًا“.

وواصل ”بالنسبة لهاري وينكس لا أعلم لأن المشكلة أنه يكون بحالة جيدة في يوم وسيئة في اليوم التالي. الأمر يتعلق بتقييم حالته كل يوم ونتمنى أن يكون جاهزًا لمباراة أياكس لكننا غير واثقين“.

لكن بوكيتينو كان متفائلًا بإمكانية عودة الفرنسي هوغو لوريس بعدما غاب حارس المرمى عن مواجهة سيتي في الدوري بسبب إصابة عضلية.

وتابع ”لوريس، أتمنى أن يكون جاهزًا. سيتم تقييم حالته. لدينا تدريب آخر ونتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة. نأمل أن يكون جاهزًا“.