ليونيل ميسي أفضل لاعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، جائزة أفضل لاعب في مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق ميسي على البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، والهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ووفقًا للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإن ليونيل ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب بجولة إياب ربع نهائي البطولة الأوروبية، بعدما سجل هدفين، ليقود النادي الكتالوني للفوز 3/0 على مانشستر يونايتد بنتيجة الإنجليزي على ملعب كامب نو.

وسيلتقي برشلونة مع ليفربول في مباراتي نصف النهائي، على أن يلعب توتنهام مع أياكس.

وستقام المباراة النهائية للبطولة في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم 1 يونيو المقبل.