ماذا حدث بين كريستيانو رونالدو وإدارة يوفنتوس بعد وداع دوري أبطال أوروبا؟

كشفت تقارير صحفية طبيعة العلاقة بين نادي يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة في أعقاب خروج اليوفي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي من دور الـ8، بعد الخسارة 2/3 بمجموع المباراتين.

وكانت تقارير قد أشارت أمس، إلى أن رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس مغادرة البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وسط توقعات بوجود عرض جاد من ناديه القديم مانشستر يونايتد، كي يعود مجددًا إلى ”أولد ترافورد“.

ولكن الصحفي ”إيدو أغوير“، المقرب للغاية من كريستيانو رونالدو، قال لبرنامج ”الشرينغيتو“ الشهير إن جميع التقارير التي تحدثت عن رغبة ”الدون“ في الرحيل عن يوفنتوس غير صحيحة على الإطلاق، ولا أساس لها.

وأضاف أغوير بقوله: ”رونالدو لم يتحدث مع مسؤولي يوفنتوس فيما يخص رغبته في الرحيل عن النادي، هذا لم يحدث إطلاقًا“.

وتابع قائلًا: ”حديث رونالدو مع مسؤولي يوفنتوس تركز على شكواه من أنه اللاعب الوحيد الذي يسجل ويصنع الأهداف في المباريات الحاسمة، الأرقام تؤكد أن رونالدو أفضل هداف وأفضل صانع أهداف في يوفنتوس، وهذا لا يكفي، وتلك هي النقطة التي أثارها الدون مع إدارة النادي الإيطالي“.

وكان رونالدو قد أكد في تصريحات أنه لا يستطيع وحده أن ”يصنع المعجزات“.

وشارك رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس في 38 مباراة، أحرز خلالها 26 هدفًا، وصنع 12 آخرين.