فيليب كوتينيو يخرج عن صمته بعد إشارته لجماهير برشلونة (صورة)

أثار النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الجدل في مباراة برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بطريقة احتفاله بهدفه في مرمى الفريق الإنجليزي، حيث وضع يده على أذنيه في إشارة لجماهير فريقه التي صفرت ضده في اللقاءات السابقة.

وانتظر النجم البرازيلي هدوء العاصفة والانتقادات ليخرج عن صمته من خلال رسالة على صفحته على موقع ”إنستغرام“ ليوضح موقفه، ”لا يجب الاستماع للأشخاص المزعجين لأن خطابهم يغيّر وجهتك عن هدفك الحقيقي“.

وأضاف كوتينيو: ”لم أقلل احترامي نهائيًا لأي شخص سواء داخل ملاعب كرة القدم أو خارجها“.

وتعرض كوتينيو الذي كلّف برشلونة حوالي 160 مليون يورو تتضمن الحوافز من ليفربول في بداية العام 2018، لانتقادات لتراجع مستواه ولأنه لم يقدم ما كان منتظرًا منه.

ويدعم المدرب إرنيستو فالفيردي لاعبه البرازيلي ومنحه عدة فرص، خاصة في ظل الإصابات التي لحقت بالفرنسي عثمان ديمبلي.

وتشير عدة تقارير إعلامية إلى أن برشلونة قد يقبل عرضًا جيدًا لبيع كوتينيو في الصيف القادم.