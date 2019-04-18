محمد صلاح وليونيل ميسي ضمن التشكيلة المثالية لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، الخميس، التشكيلة المثالية لجولة الإياب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، ومواطنه سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، في التشكيلة المثالية.

وجاءت التشكيلة المثالية لجولة إياب ربع النهائي كالتالي:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جوردي ألبا، فان ديك، ألكسندر أرنولد.

الوسط: رحيم سترلينغ، ساديو ماني، كيفن دي بروين، سون مين، محمد صلاح.

الهجوم: سيرجيو أغويرو، ليونيل ميسي.

وتأهل ليفربول إلى نصف النهائي بعد فوزه بنتيجة إجمالية 6/1 على بورتو البرتغالي، في حين تغلب برشلونة

4/0 على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة إجمالية.

في حين تجاوز توتنهام مواطنه مانشستر سيتي 4/4 بنتيجة إجمالية، مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض، كما تغلب أياكس الهولندي 3/2 على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة إجمالية.

ويحل ليفربول، وصيف الموسم الماضي، ضيفًا على ملعب كامب نو في برشلونة، في لقاء الذهاب في الأول من الشهر المقبل، على أن تلعب مباراة الإياب بعد 6 أيام.

في حين يستضيف توتنهام منافسه أياكس يوم 30 أبريل الجاري، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 8 مايو

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في إستاد واندا متروبوليتانو معقل أتليتيكو مدريد، في العاصمة الإسبانية، أول يونيو/ حزيران الجاري.

