موعد مباراة ليفربول وبرشلونة.. وما كتبته الصحافة العالمية عن الصدام الأبرز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يمكن اعتبار مواجهة برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمثابة النهائي المبكر للبطولة، في ظل قوة الناديين، والإمكانيات الكبيرة التي يملكها نجوم البلوغرانا والريدز.

وسوف يكون الاهتمام الأكبر في تلك المباراة منصبًا على نجمي الفريقين، الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة البارسا، والمصري الدولي محمد صلاح، هداف الريدز.

وسوف تقام مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول يوم 1 مايو في ملعب ”كامب نو“، على أن يلتقي الفريقان إيابًا بملعب ”أنفيلد“ في السابع من الشهر نفسه.

واهتمت الصحف والمواقع الإخبارية العالمية بتلك الموقعة المنتظرة بين برشلونة وليفربول، وصيف البطولة الماضية.

????️ SEMI-FINALS ????️ Tottenham v Ajax ???????????????????????????? Tuesday 30 April ???????? Wednesday 8 May Barcelona v Liverpool ???????? Wednesday 1 May ???????????????????????????? Tuesday 7 May#UCL pic.twitter.com/2J0GKMbM8N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2019

موعد مباراتي ليفربول وبرشلونة.

الذهاب : الأربعاء 1 مايو 10 مساء بتوقيت السعودية.

الإياب: الثلاثاء 7 مايو 10 مساء بتوقيت السعودية.

ليفربول لا يخشى ”كامب نو“

وقال موقع ”غول“ العالمي إن ملعب ”كامب نو“ لن يكون مخيفًا على الإطلاق بالنسبة للألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، ورفقاء محمد صلاح، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها الريدز هذا الموسم، سواءً على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وتابع: ”اللعب خارج الأرض يمكن أن يكون مصدر قلق بالنسبة لليفربول، خاصة في ظل خسارته 3 مرات في دوري المجموعات، أمام نابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي“.

وأردف ”غول“ في تقرير نشره اليوم الخميس: ”ولكن ليفربول استفاق في الأدوار الإقصائية، وحقق فوزين كبيرين خارج الديار، الأول على بايرن ميونخ الألماني في ”أليانز أرينا“ 3-1، في إياب دور الـ16، والثاني على بورتو البرتغالي في ملعب ”الدراغاو“ 4-1، في إياب الدور ربع النهائي“.

خطة إيقاف ميسي

وأشار ”غول“ إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون ”الشغل الشاغل“ للألماني كلوب في الفترة المقبلة، حيث ستكون مخططات إيقاف خطورة الأسطورة البرشلونية على قمة اهتمامات كلوب، لأن التعامل ميسي لا يمكن مقارنته بإيقاف ”ماريغا“ لاعب بورتو.

واستعرض موقع ”فوكس سبورتس“ تاريخ اللقاءات بين الناديين في دوري أبطال أوروبا، حيث تعود آخر مواجهة بينهما لعام 2007 في دور الـ16.

وانتصر ليفربول ذهابًا في ”كامب نو“ 2-1، حيث تقدم البرتغالي ديكو أولًا للبارسا، قبل أن يقلب الريدز الطاولة بهدفي كريغ بيلامي، وآرني ريسه.

وفي مباراة الإياب، فاز برشلونة بهدف نظيف، أحرزه الأيسلندي غوديونسون، ولكنه لم يكن كافيًا لتأهل البلوغرانا.

وتابع تقرير ”فوكس سبورتس“: ”إذا أراد ليفربول التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، فإن كلمة السر التي لا خلاف عليها ستكون إيقاف ميسي، وإذا نجحت كتيبة كلوب في ذلك، فإن طريقهم إلى ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في مدريد سيكون مفتوحًا“.

الثلاثي الناري بقيادة صلاح

من جانبها، حذّرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية من خطورة ليفربول، خاصة في الخط الهجومي، من جانب الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقالت الصحيفة الكتالونية في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”الألماني كلوب لا يعاني هجوميًا في ظل وجود الثلاثي الخطير صلاح وماني وفيرمينو، وهو ما أثبتته مباراة ليفربول وبورتو أمس، حيث صنع صلاح هدفًا وأحرز آخر، وسجّل ماني وفيرمينو في رباعية الريدز“.

وتابعت: ”يملك ليفربول أكبر تهديد هوائي على الإطلاق في القارة الأوروبية، وهو المدافع الهولندي الرهيب فيرجيل فان دايك، صمام الأمان الدفاعي، والخطر الهجومي في الكرات الثابتة في نفس الوقت“.