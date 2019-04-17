تحليل جمال الشريف لهدف مانشستر سيتي الملغي ضد توتنهام (فيديو)‎

أكد جمال الشريف الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي في شبكة قنواتbeIN SPORTS التلفزيونية صحة قرار تقنية الفيديو VAR بإلغاء هدف رحيم سترلينغ في مرمى توتنهام هوتسبير والذي تسبب في خروج فريقه مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل توتنهام هوتسبير إلى قبل النهائي بقاعدة الهدف خارج الأرض عقب هزيمته 4-3 (4-4 في النتيجة الإجمالية) أمام مانشستر سيتي في مباراة مثيرة في إياب دور الثمانية يوم الأربعاء.

ويلتقي توتنهام، الذي فاز بهدف نظيف في لقاء الذهاب، مع أياكس أمستردام من أجل مكان في النهائي ضد ليفربول أو برشلونة.

وفي نهاية درامية لمواجهة مذهلة، ألغي هدف سجله سيتي عن طريق سترلينغ في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد الذي أكد أن سيرجيو أغويرو كان متسللًا في بداية اللعبة.

وقال الشريف عقب المباراة إن الكرة وصلت أغويرو من زميله برناردو سيلفا وكان متسللًا ولم تصله من الخصم لذلك فالكرة تسلل قبل أن تصل إلى سترلينغ.