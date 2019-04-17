مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا بتسجيل 5 أهداف في 21 دقيقة وهو ما لم يحدث سابقًا في تاريخ المسابقة.

وبحسب حساب الإحصاءات “ مستر شيب “ فإن الرقم السابق كان في حوزة لقاء بروسيا دورتموند، وليجا وارسو في 2016، حيث سجلت 5 أهداف 3-2 لفائدة الفريق الألماني في 24 دقيقة، وبعده لقاء موناكو وغلطة سراي في 2000، حيث سجلت 5 أهداف في 25 دقيقة 4-1 .

ولأول مرة يسجل لاعبان ثنائية في 21 دقيقة من فريقين، وهما: الكوري سون، والإنجليزي ستيرلينغ، في لقاء برسم دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فريقا توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي 4 أهداف في أول 10 دقائق، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم سترلينغ للسيتي في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل سون لتوتنهام في الدقيقة 7، وعزز تقدم فريقه في الدقيقة 9، ثم تعادل السيتي عن طريق سيلفا في الدقيقة 10.

ونجح سترلينغ في التقدم للسيتي في الدقيقة 29 من عمر المباراة، وانتهى الشوط الأول 3/2 لمانشستر.