توتنهام يطيح بمانشستر سيتي ويواجه أياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حجز فريق توتنهام الإنجليزي، مقعدًا في المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم خسارته من مضيفه ومواطنه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لأربعة في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل توتنهام لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف نظيف.

بذلك، يضرب توتنهام موعدًا مع أياكس امستردام الهولندي في المربع الذهبي للبطولة القارية.

جاءت بداية المباراة مثيرة في مجملها، حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عبر رحيم سترلينغ، وبعدها بثلاث دقائق أدرك توتنهام التعادل عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

ومع حلول الدقيقة العاشرة أضاف سون الهدف الثاني له ولفريقه، وبعدها بدقيقة أدرك السيتي التعادل عن طريق البرتغالي بيرناندو سيلفا.

وجاءت الدقيقة 21 ليتمكن سترلينغ من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليخرج مانشستر سيتي متقدمًا في شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدفين.

وأضاف السيتي الهدف الرابع في الدقيقة 59 عبر الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، قبل أن يسجل توتنهام الهدف الثالث عبر الإسباني فيرناندو لورينتي في الدقيقة 73.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث جاءت الدقيقة 93 لتشهد الهدف الخامس لمانشستر سيتي عبر الجزائري رياض محرز إلا أنه تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.