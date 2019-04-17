كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

يتابع عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأربعاء، اللقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي ومضيفه بورتو البرتغالي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث ليفربول عن تأكيد تفوقه في لقاء الذهاب بثنائية دون رد وحصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ليضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة الإسباني الذي أقصى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”الدراغاو“ في البرتغال بصافرة الحكم الهولندي داني ماكيلي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلقين حفيظ دراجي وسوار الذهب.

تفوق تاريخي

يتفوق ليفربول على بورتو في مواجهات الفريقين السابقة، فالريدز تأهلوا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001 عبر بوابة بورتو بعد التعادل ذهابًا والفوز بثنائية دون رد.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2007 بنتيجة 1-1 وفاز الريدز بنتيجة 4-1.. وتخطى ليفربول نظيره بورتو في دور الستة عشر بنسخة 2018 وفاز الريدز بخماسية دون رد في آخر زيارة للدراغاو وتعادلا دون أهداف.

ولم يسجل بورتو في مرمى ليفربول منذ 28 نوفمبر 2007 حين أحرز ليساندرو لوبيز.

قدرات ليفربول

يسعى ليفربول لاستغلال قدراته في مباراة الحسم أمام بورتو من أجل الصعود إلى نصف النهائي أملًا في استكمال المشوار للصعود للنهائي والتتويج.

ويفتقد ليفربول خدمات جوزيف جوميز وأليكس تشامبرلين وديان لوفرين. وقال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن نتيجة لقاء الذهاب ليست نهاية المطاف، وخادعة للجميع، خاصة أن الفريق البرتغالي قوي على أرضه ويبحث عن التعويض.

ويعتمد ليفربول على تشكيلته التي تضم الحارس أليسون بيكر وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون للدفاع مع مثلث الوسط فابينهو وجوردان هندرسون ونابي كيتا بينما يتسلح كلوب بقدرات مثلث الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ريمونتادا بورتو

يأمل فريق بورتو في تحقيق ريمونتادا تطيح بأحلام الريدز، وإن كان المدرب سيرجي كونسيساو المدير الفني للفريق البرتغالي يعترف بصعوبة قلب الطاولة والفوز بفارق 3 أهداف للتأهل إلى نصف النهائي.

ويستعيد بورتو خدمات المخضرم كيلبر بيبي. ويعاني الفريق غياب المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر للإصابة، وتحيط الشكوك حول مشاركة المكسيكي خيسوس كورونا لعدم الجاهزية.

ويعتمد بورتو على تشكيلته التي تضم الحارس المخضرم إيكر كاسياس مع المخضرم بيبي وفيليبي وميليتاو وأليكس تيليس في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط هيكتور هيريرا ودانيلو بيريرا وخيسوس كورونا حال تأكد جاهزيته أو الجزائري ياسين براهيمي وأوتافيو مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وتيكينهو سواريز.

وقال عبدالستار صبري، لاعب منتخب مصر ونادي بنفيكا البرتغالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة تبدو نظريًا سهلة لصالح ليفربول ولكن التفاصيل داخل المستطيل الأخضر لن تكون بهذه السهولة المنتظرة.

وأضاف: ”ليفربول يحتاج لقتل المباراة بعبور نصف الساعة الأول دون اهتزاز شباكه، وأيضًا البحث عن تسجيل هدف يربك حسابات بورتو، وهو الأمر الذي سيكون الرهان عليه في الريدز على صلاح وماني وفيرمينو“.