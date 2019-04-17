القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يصطدم مانشستر سيتي بنظيره توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”الاتحاد“ في مواجهة إنجليزية ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة سيتي وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها خليل البلوشي وجواد بده ورؤوف خليف.

ويكفي توتنهام التعادل السلبي في مباراة اليوم لبلوغ الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب ”وايت هارت لين“ بهدف نظيف، بينما يحتاج الفريق السماوي لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل لمواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والحفاظ على حلم الرباعية التاريخية.

ومن المؤكد أن الخروج من دوري الأبطال على يد توتنهام، الذي يتخلف بفارق 16 نقطة عنه في ترتيب الدوري المحلي، سيشكل ضربة معنوية قاسية لبيب غوارديولا، الذي غالبًا ما يحمي نفسه من احتمالات الخروج باكرًا من المسابقة القارية، رغم أن فريقه يعج بالنجوم، من خلال التذرع بالتاريخ الضعيف لـ“سيتي“ على الصعيد القاري.

واللافت أن مان سيتي لم يخرج من المسابقة في موسميه الأولين مع غوارديولا على أيدي عمالقة مثل: ريال مدريد، وبرشلونة، أو بايرن ميونيخ الألماني، بل انتهى مشواره على يد موناكو الفرنسي في 2017، وليفربول العام الماضي.

والخروج من المسابقة هذا الموسم على يد توتنهام، الذي ينفق أقل من نصف ميزانية سيتي، سيكون محرجًا جدًّا لغوارديولا، الذي اعتبر بعد خسارة الذهاب ”أنه تحد جيد بالنسبة لنا. عليك أن تعيشه كناد، كلاعبين، هناك مباراة ثانية. النتيجة هي ما هي عليه، هذا دوري أبطال أوروبا. لم يتوقع أحد أن تكون المباراة سهلة“.

ومن جهة توتنهام، الحالم بالتأهل الى نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد موسم 1961-1962، حين انتهت مغامرته الأولى في المسابقة على يد بنفيكا البرتغالي، يأمل المدرب الأرجنتيني بوكيتينو ألا يتأثر الفريق بغياب هدافه هاري كين بسبب إصابة تعرّض لها ذهابًا في الكاحل الأيسر، الذي ابتعد بسببها نحو شهر في مطلع العام. وفي اختباره الأول بعد إصابة كاين، حقق قبل أيام فوزًا كبيرًا في الدوري أمام هادرسفيلد 4-صفر، بفضل ثلاثية للبرازيلي لوكاس مورا.